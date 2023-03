Pallamano serie B: I risultati della prima giornata Fase ad Orologio

16/03/2023 06:00:00

Vincono facile le prime due in classifica mentre per la terza e quarta posizione confronti all’insegna dell’equilibrio. Questa la sintesi della prima giornata della fase ad orologio del campionato di serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Infatti se Aetna Mascalucia e TH Alcamo hanno vinto facile in trasferta contro rispettivamente Girgenti e Beach Team Messina, Scicli social Club e Agriblu Scicli hanno faticato non poco per vincere tra le mura amiche contro Villaurea e Marsala.

Prima giornata :

Girgenti – Aetna Mascalucia 17 – 47

Beach Team Messina – TH Alcamo 18 – 42

Scicli Social Club – Villaurea Palermo 26 – 23

Agriblu Scicli – Pall. Marsala 34 – 31

La Classifica :

Aetna Mascalucia 27

TH Alcamo 24

Scicli Social Club 23

Agriblu Scicli 17

Pall. Marsala 14

Villaurea 11

Beach Team Messina 2

Girgenti 2

Marcatori :

22 - Somma Diego (As Impianti Aetna Mascalucia)

13 - Di Giovanni Salvatore Valerio (Pallamano Marsala)

12 - Dattolo Gabriele (Alcamo)

11 - Magnifico Alessandro (Agriblu Scicli)

11 - Somma Gabriele 11 (As Impianti Aetna Mascalucia)

9 - Carbone Manuel (Scicli Social Club)

9 - D'Arpa Giuseppe (Pgs Villaurea)

9 - Saitta Simone (Alcamo)

7 - Delitala Oreste (Agriblu Scicli)

7 - Gulino Roberto Andrea (Agriblu Scicli)