Il 23 aprile a Marsala torna la grande atletica con l'ottava Maratonina del Vino

17/03/2023 06:00:00

Marsala Wine Half Marathon, tre motivi per esserci. Ci sono tre punti fondamentali che rendono la Marsala Wine Half Marathon qualcosa di unico: la corsa, il vino e la storia.

La Corsa: un circuito di poco più di 7 km da ripetere tre volte, è affacciato su luoghi dove le rimembranze affondano nella notte dei tempi. Si passa attraverso siti dove si sono succeduti Punici, Fenici, Greci, Romani senza però dimenticare quanto avvenne nel Risorgimento Italiano con la costruzione d’Italia che partì proprio da Marsala con la Spedizione dei Mille. Tutti valori che fanno integralmente parte della gara e che vengono ricordati anche attraverso la medaglia, i premi, la canotta dell’evento che andrà a tutti gli iscritti.

Il vino: una delle eccellenze del luogo con cantine famose in tutto il mondo. L’anfora e il grappolo d’uva presenti nella grafica e la botte che racchiude quella della medaglia sono simboli non solo della gara, ma della cultura locale. Non solo: le Cantine Pellegrino, fra le più prestigiose d’Italia, metteranno a disposizione i loro luoghi per ospitare tutte le operazioni di segreteria con il ritiro dei pettorali al sabato pomeriggio e nella giornata di vigilia, dalle 15:00 alle 18:30, sarà possibile effettuare visite guidate al suo interno da prenotare come indicato nel regolamento di gara. Inoltre un prodotto delle cantine sarà inserito nel pacco gara.

La storia: la gara, alla sua ottava edizione, vale quale tappa del 23° Grand Prix Sicilia di maratonine e anche quest’anno accoglierà la grandissima parte delle società siciliane e tantissimi atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Epicentro della corsa sarà il Lungomare Mediterraneo, di fronte al Monumento ai Mille dove verrà data la partenza alle ore 9:45. Adesioni al costo di 20 euro: all’atto dell’iscrizione specificare la propria misura per la canotta. Provvedendo entro l’11 aprile si potrà avere il pettorale personalizzato con il proprio nome. Ma attenzione, il 14 aprile le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente. Sulla pagina Facebook della gara è possibile inoltre trovare un elenco di strutture logistiche convenzionate per abbinare alla gara anche un piacevole weekend in un luogo magico.

Per informazioni: Asd Marsala Doc, tel. 339.7437768

http://asdmarsaladoc.jimdo.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086015577362