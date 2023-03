Elezioni amministrative, oggi Enzo Monteleone presenta il suo progetto per Custonaci

Baglio DiAr al Festival del Turismo : l’importanza di far rete per promuovere la Sicilia Occidentale

Il turismo è una delle industrie più importanti per la Sicilia Occidentale e il Festival del Turismo, in programma per sabato 18 marzo dalle 10.00 alle 18.00 all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "G.Garibaldi" di...