Mafia, permesso premio di 12 ore al boss ergastolano Grassonelli 

28/03/2023 00:00:00

Un permesso premio di 12 ore, dopo 31 anni di carcere al 41bis, è stato concesso al boss Giuseppe Grassonelli, 57 anni, capo della Stidda di Porto Empedocle, detenuto nel carcere di Opera (Milano). La notizia è stata riportata oggi dal quotidiano La Sicilia.

Grassonelli, soprannominato "Malerba", sta scontando più ergastoli per gli omicidi commessi durante la guerra di mafia che fra gli anni '80 e '90 insanguinarono l'Agrigentino. Grassonelli, che nel 2022 si è laureato in Filosofia, sebbene non abbia mai fornito informazioni utili alle indagini, né abbia collaborato fattivamente con la giustizia, ha preso le distanze dal suo passato criminale. Sulla sua vicenda è stato scritto anche un libro, "Malerba", dal giornalista Carmelo Sardo.

"Il percorso carcerario più che trentennale effettuato dal carcerato convince oggi del suo completo e radicale distacco dalle vicende e contesto criminale. La concessione del primo permesso premio si presenta come un passo basilare e utile in un'ottica di risocializzazione", così scrive il tribunale di Milano.