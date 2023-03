Marsala, ad Otium un ciclo di corsi e laboratori artistici

31/03/2023 22:00:00

Arte all'Otium via XI Maggio 106 a Marsala a partire dal 4 Aprile 2023 un nuovo ciclo di corsi d’arte a cura dell’artista Gloria Genna. Pittura ad olio all'italiana per adulti dai 16 anni in su, due gruppi in fasce orarie differenti mattina dalle 10:00 alle 12:00; pomeriggio dalle 18:00 alle 20:00, ogni martedì.

Il corso di pittura ad olio si propone di condensare in 5 incontri la nobile arte della pittura italiana partendo dal disegno fino all'opera compiuta con la tecnica pittorica della scuola italiana: pochi colori, infiniti toni, mezzi corpi e velature, finitura, conservazione. Un approccio sincero all'immenso mondo della pittura ad olio per capirne le fondamentali tecniche esecutive.

Laboratori Creativi aperti ai piccoli dai 3 anni ogni giovedì dalle 17:00 alle 19:00

Il laboratorio creativo rivolto a tutte le età si propone di stabilire un contatto nuovo con la creatività: giocare con gli elementi vegetali e naturali, con i libri, riciclare materiale, combinare riuso e natura per trasmettere ai giovani il valore del riciclo, il significato dell'impatto e la gioia di divertirsi con la nostra fantasia usando le "cose" come pretesto per volare con l'immaginazione.

Tutto il materiale artistico professionale e sicuro lo troverete in sede: pennelli, colori, ausiliari, cavalletti, materiale per i laboratori (tele escluse).

Durante gli incontri, della durata di due ore, ci sarà una piccola pausa ristoro e si potrà scoprire di più sui tanti libri presenti alla biblioteca sociale di Otium.