La TC Cone Beam: al Centro Campione diagnosi rapida delle patologie facciali

La Chirurgia Maxillo-Facciale è una specializzazione medica che si occupa della diagnosi e della cura di patologie e anomalie anatomiche del distretto testa-collo.

Grazie alla continua evoluzione tecnologica, oggi la diagnostica per immagini si avvale di strumenti sempre più sofisticati per una visualizzazione precisa e dettagliata delle strutture anatomiche della zona, spesso difficilmente raggiungibili con tecniche tradizionali.

In questo ambito, il Centro Diagnostico Radiologico Campione di Trapani (via Alcamo 24) offre ai propri pazienti una tecnologia avanzata e sicura per la diagnosi e il trattamento delle patologie oro-maxillo-facciali: la Tomografia Computerizzata Cone Beam (CBCT).



Si tratta di un tomografo volumetrico digitale dedicato all'imaging del distretto oro-maxillo-facciale, che consente di ottenere immagini tridimensionali ad alta risoluzione delle strutture oro-maxillo-facciali.

La TC Cone Beam è particolarmente utile nella diagnosi di patologie delle articolazioni temporo-mandibolari, della patologia osteo-artritica e delle alterazioni ossee di tipo neoplastico o traumatico. Grazie alla tecnologia a bassa dose utilizzata dal tomografo volumetrico digitale, la dose di radiazioni a cui il paziente è esposto è significativamente inferiore rispetto alla TAC tradizionale, rendendo l'esame meno invasivo e meno stressante per il paziente. Inoltre, il tempo necessario per effettuare l'esame è notevolmente ridotto, grazie alla struttura "aperta" del tomografo volumetrico digitale, il quale risulta particolarmente indicato per pazienti in età pediatrica, ansiosi e/o claustrofobici, e per pazienti con difficoltà motorie.

Il dottor Marcello Campione, Direttore Sanitario del Centro, spiega: "La TAC Cone Beam è uno strumento diagnostico fondamentale per una diagnosi precisa e dettagliata delle patologie oro-maxillo-facciali. Grazie alla visualizzazione tridimensionale ad alta risoluzione delle strutture anatomiche, è possibile definire in modo mirato la terapia e/o il trattamento chirurgico più adeguato per il caso, minimizzando al contempo il rischio di effetti collaterali e la dose di radiazioni a cui il paziente è esposto. Il nostro Centro si impegna costantemente a garantire il massimo livello di sicurezza e di qualità nei nostri servizi diagnostici, offrendo ai nostri pazienti un'assistenza professionale e competente".

L'esame di TC Cone Beam si svolge in modo semplice e veloce: l'apparecchio compie una rotazione completa di 360 gradi intorno alla testa del paziente ed esegue una serie di radiogrammi digitali ad angoli prefissati. Al paziente, in piedi o seduto, viene solo richiesto, durante la procedura, di mantenere la lingua a contatto con il palato e di non effettuare movimenti che inficerebbero la qualità stessa dell’esame.



Durante la scansione CBCT non si avverte né dolore né calore, e il medico specialista informerà il paziente su come comportarsi durante l'esame.

Per maggiori informazioni sull'esame TC Cone Beam e sulle prestazioni offerte dal Centro Diagnostico Radiologico Campione, è possibile contattare il personale specializzato al numero di telefono 0923 27001 o via email all'indirizzo info@radiologiacampione.it.