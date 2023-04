Marsala, le immagini e le emozioni della Processione della Madonna Addolorata 

07/04/2023 19:55:00

Con una piazza della Repubblica colma di gente questo pomeriggio ha preso il via dalla Chiesa Madre di Marsala la Processione della Madonna Addolorata.

Tanta l'emozione e la partecipazione nelle piazze e lungo il percorso della processione che vede ogni anno migliaia di fedeli seguire la Madonna e il Cristo morto.

E quest'anno, dopo gli anni della pandemia si è ritornati alla piena normalità. Nella gallery, gli scatti (di Ezio Gerardi) dell'uscita dalla Chiesa Madre e della piazza.

In questo momento la Madonna si trova in via Roma e prosegue per l'itinerario stabilito: via Roma, via G. Anca Omodei, via Pascasino, via Colocasio, via F. Struppa (lato sinistro), Piazza G. Marconi, Piazzetta Sant’Oliva, via Sardegna, via Amendola (lato destro), Piazza Matteotti (Porta Mazara), via Edoardo Alagna, Piazza del Popolo, via Vespri, Piazza Mameli (Porta Garibaldi) e sosta per preghiera, Piazza Addolorata e rientro al Santuario.