Trapani, è iniziata la processione dei Misteri. LIVE 

07/04/2023 15:16:00

E' iniziata a Trapani la Processione dei Misteri.

L’evento, particolarmente sentito da parte di tutta la cittadinanza, che partecipa numerosa, è da sempre una delle principali attrazioni per i moltissimi turisti che giungono in città per assistere al significativo evento.

Come da rito, alle ore 14 del venerdì santo, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Trapani ha battuto tre volte sul portone della Chiesa Anime Sante del Purgatorio dando ufficialmente il via all’imponente processione composta da ben 20 gruppi statuari e dai simulacri del Cristo Morto e della Addolorata, che vengono portati a spalla per 24 ore ogni venerdì santo fin dal 1612, per le vie del centro storico della città.

Qui il live per seguire la processione.