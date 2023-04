Trapani, tutto pronto per i Misteri. Ecco l'itinerario completo

07/04/2023 11:11:00

Alle ore 14 di oggi, il primo colpo di “ciaccola” darà il via alla secolare processione dei Misteri di Trapani. Per tutta la notte, nella chiesa del Purgatorio, sono andati avanti i preparativi e sono stati realizzati gli addobbi floreali dei gruppi Sacri che sfileranno in corteo, accompagnati dalle bande musicali, per quasi 24 ore. Una processione assai sentita dai trapanesi e non solo.

I Misteri percorreranno le strade del centro storico. La sosta sarà a piazza Vittorio Emanuele.

Ecco l'itinerario. Uscita dalla chiesa del Purgatorio ore 14. Via Gen. Domenico Giglio; Corso Vittorio Emanuele; Via Torrearsa; Piazza Saturno; Piazza Scarlatti; piazza Sant’Agostino; Corso Italia; Via XXX Gennaio: Via Osorio; Via Spalti; Via Vincenzo Bellini; Via Scontrino; Via Marino Torre; Via Vito Sorba; Via G.B. Fardella – lato nord; Piazza Vittorio Emanuele. SOSTA. Ripartenza notturna: Viale Regina Margherita; Piazza Municipio; Via Garibaldi; Via Libertà; Via Eliodoro Lombardi: Via Gen. Enrico Fardella; Via San Francesco d’Assisi; Via Barlotta; Via Tartaglia; Viale Duca d’Aosta; Via Cristoforo Colombo; Via Giovanni da Procida; Via Silva

Piazza Vittime M/N Maria Stella: Via dei Piloti ; Largo delle Ninfe; Via Carolina; Piazza Generale Scio; Corso Vittorio Emanuele; Via Tintori

Via Nunzio Nasi; Via Gen. Domenico Giglio: Piazza Purgatorio.