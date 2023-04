Mazara. Il Ponte Bocca Arena aperto e richiuso in un giorno

08/04/2023 06:00:00

Giovedì 6 aprile il ponte è tornato nella modalità ‘chiuso al transito per tutti’. Lo si apprende direttamente dalla pagina facebook ‘Bocca Arena’. Evidentemente il ripristino delle condizioni meteorologiche, nuovamente compatibili con questa fase della lavorazione di manutenzione, ha riportato le cose alla ‘normalità’, cioè ponte chiuso e lavori in corso.



Diversamente, invece, era andata la giornata di mercoledì 5 aprile: maltempo e ponte di contrada bocca Arena aperto. È ciò che è successo mercoledì scorso a Mazara. “Abbiamo ricevuto - ha dichiarato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Vito Torrente - comunicazioni dall'impresa che sta effettuando i lavori sul ponte Arena che per tutta la giornata di oggi (mercoledì 5 aprile n. d. a.) il transito sarà consentito. Per domani dipenderà dalle condizioni meteo. Siamo in costante contatto con l'impresa ed il Libero Consorzio comunale di Trapani per il rispetto dei tempi di ultimazione lavori previsto entro la fine di maggio".



Si ricorda che, di norma, il transito su una sola corsia del ponte Arena è al momento limitato dalle ore 17 del venerdì alle ore 5 del lunedì, consentendo nei fine settimana e festivi il passaggio a pedoni e veicoli. Tuttavia, come nel caso di mercoledì scorso, quando le condizioni meteo non consentono i lavori, il ponte viene aperto al transito.

L’ultimo aggiornamento di cui avevamo dato notizia, relativo all’infrastruttura, era quello sulla non completa relazione sulle prove di carico già effettuata sul ponte.

RELAZIONE INCOMPLETA ED ITER NON ULTIMATO - “La relazione a strutture ultimate non è stata ancora completata e depositata al Genio Civile”. È questa, in estrema sintesi, la motivazione con la quale l’ex Provincia regionale di Trapani ha risposto “alla (...) richiesta, (pervenuta tramite il 20/02/2023, assunta al prot. n. 5033 del 21/02/2023)” del consigliere Randazzo “con la quale si chiede accesso a documentazione relativa ai risultati delle prove statiche sul Ponte Arena”. Per tali motivi - continua il documento amministrativo a firma della responsabile del Servizio, Patrizia Murana - “si comunica che non essendo ancora conclusi tutti gli interventi previsti, (come previsto dal DPR 380/2001), la relazione a strutture ultimate non è stata ancora completata e depositata al Genio Civile; pertanto, trattandosi di un procedimento in corso, non sussistono atti conclusivi a cui fare accesso”.

“RISULTATI COMPATIBILI” - “Giova evidenziare che - continua il documento redatto dalla responsabile unica del procedimento Murana - come dato atto con determina dirigenziale (n.794 del 21/09/2022 n. generale 1499 del 21/09/2022), di approvazione della perizia di variante finalizzata all’apertura del ponte e con le ordinanze di apertura parziale al transito emanate nel tempo, pubblicate all’albo pretorio dell’Ente, la direzione dei lavori con la medesima perizia ha dichiarato che i risultati riscontrati durante la prova di carico sono compatibili con le previsioni dei modelli di calcolo”.

CONTINUA L'OPERAZIONE ‘FIATO SUL COLLO’ - Noi di Tp24.it, intanto, proseguiamo la nostra vigilanza attiva con l’operazione ‘fiato sul collo’. Ricordiamo che l’impegno assunto dalla ditta esecutrice dei lavori - nei confronti del Libero Consorzio dei Comuni trapanesi, ente proprietario del manufatto - scade mercoledì 24 maggio 2023. Ogni giorno lavorativo (e non solo), infatti, stiamo pubblicando, e continueremo a farlo, aggiornamenti corredati di foto e video, ricevuti dai comuni cittadini, che intendono documentare lo ‘stato dell’arte’ all’interno del cantiere sul ponte di contrada Bocca Arena.

Alessandro Accardo Palumbo

www.facebook.com/AlessandroAccardoPalumbo

www.instagram.com/alessandroaccardopalumbo

Twitter: @AleAccardoP