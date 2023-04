A Pantelleria 200 i migranti in attesa di essere trasferiti a Trapani 

10/04/2023 22:30:00

Non solo Lampedusa, anche Pantelleria questo fine settimana di Pasqua è stata meta di approdo di almeno 8 barchini pieni di migranti. Gli sbarchi sono iniziati già venerdì, con l'arrivo delle prime quattro imbarcazioni con una cinquantina di persone.

Sabato mattina altri sbarchi per un totale di 114 e poi ancora gli altri nel pomeriggio che hanno portato il totale a quota 200, con molte donne e bambini, soccorsi da guardia costiera e gurdia di finanza.

Dopo i controlli all'ospedale "Bernardo Nagar" sono ospitati nel Centro di Crisi dell'ex caserma "V. Barone" in attesa di essere trasferiti al centro di prima accoglienza di Trapani, dove saranno identificati e poi trasferiti in strutture in Sicilia o al Nord. Dall'inizio dell'anno sono arrivati a Pantelleria sono quasi 1000 i migranti arrivati dalle coste africane.