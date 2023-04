Ex direttore di banca di Campobello condannato per truffa

11/04/2023 14:00:00

E' stato condannato per truffa a 4 anni di reclusione e all'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici Vito Bono, 66 anni, ex direttore dell'agenzia Banca Nuova di Campobello di Mazara.

I fatti risalgono al periodo 2014-2016, quando Bono dirigeva l’agenzia di Campobello di Mazara. Insieme a lui era finito sotto processo Calogero Margiotta, anche lui dipendente della banca nella qualità di cassiere, morto qualche anno fa.

I due, secondo l'accusa della Procura di Marsala, avrebbero approfittato di alcuni anziani correntisti presso la banca, facendogli firmare alcune distinte in bianco ed effettuando poi prelievi di denaro dai conti.

Dopo la denuncia sono scattate le indagini e anche la banca ha svolto delle verifiche interne. Il tutto è finito nel processo al Tribunale di Marsala che ha portato alla condanna.