Scontro tra due auto sulla Palermo-Sciacca, un morto e quattro feriti 

Un altro incidente sulla strada della morte a Custonaci. Un ragazzo in prognosi riservata

In prognosi riservata un giovane di 23 anni, residente a Custonaci, vittima di un incidente stradale. Viaggiava in sella ad una moto Honda e per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull'asfalto....