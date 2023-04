Elezioni a Trapani. La presentazione di Miceli, lo spot di Tranchida, Brillante con De Luca

13/04/2023 06:00:00

Entra nel vivo la campagna elettorale a Trapani. Si vota il 28 e il 29 maggio, e da oggi 13 aprile il consiglio comunale entra nel periodo "bianco". Può, cioè, limitarsi ad approvare atti urgenti.

C'è ancora qualche giorno di tempo per preparare le liste e depositarle. Intanto il sindaco uscente, Giacomo Tranchida, ha presentato la quinta lista della sua coalizione. Diciamo che è a metà del lavoro, visto che pensa di candidarsi con il sostegno di dieci liste.

Ieri sera è stata presentata la lista Trapani Tua, quella che fa riferimento all'assessore Fabio Bongiovanni. La lista della discordia, potremmo dire, che manda in crisi l'assessore regionale Mimmo Turano, leghista, e di cui Bongiovanni e altri della lista presentata ieri sono fidati elettori.

Intanto Tranchida ha pubblicato il suo spot elettorale.

Oggi, però, è il giorno della presentazione della candidatura a sindaco di Maurizio Miceli, che ha avuto la benedizione di tutto il centrodestra, Lega compresa. Si attendeva questa, infatti, per lanciare la sua candidatura che vede i partiti di centrodestra, con i rispettivi simboli, appoggiarlo. Oggi alle 11.30 nel comitato di Via San Giovanni Bosco Miceli presenterà la candidatura a sindaco di Trapani.

Francesco Brillante è stato in giro per Trapani con Cateno De Luca, il leader di Sud chiama Nord. Sempre ieri sera un primo incontro operativo tra i candidati delle quattro liste che lo sostengono ed il candidato sindaco per Trapani Francesco Brillante. Un confronto per l’analisi di alcuni punti del programma elettorale e per la sua stesura definitiva. Programma, in fase di ultimazione ma sempre aperto, fino al suo deposito ufficiale, ai suggerimenti che giungono dai trapanesi.

Poca roba, ancora, per Anna Garuccio, consigliera comunale uscente, decisa a candidarsi alla poltrona di sindaco della città. Sta però lavorando sul programma elettorale. "Nel mio programma elettorale importante rilievo ha la toponomastica. Prevedo di recuperare le antiche denominazioni di vie del centro storico quali corso Vittorio Emanuele e via Garibaldi, rispettivamente Rua Grande e Rua Nova: in tal senso, andranno realizzate targhe con QrCode che colleghino alla descrizione storica delle vie e dei monumenti che su esse sorgono".