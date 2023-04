Trapani, presentato progetto a sostegno dell’autoimprenditorialità giovanile

16/04/2023 02:15:00

Con l'evento di presentazione, che si è svolto ieri mattina, ha preso ufficialmente il via il progetto Trapani Micro Hub, che ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo locale attraverso percorsi di sostegno all’autoimprenditorialità e all’accesso al credito dedicati ai giovani per stimolare lo sviluppo di nuove imprese con strumenti e servizi innovativi.

A relazionare sulle azioni e i servizi messi a disposizione degli under 35 e dei migranti il coordinatore di progetto Michele Asta e i referenti dei partners progettuali Federica Mazzoni (Ente Nazionale Microcredito), Maurizio Mastrolembo (EasyGov), Luana Ardagna (Consorzio Solidalia) e (Cinzia Picone) IMPAAT e Unione Assessorati.

“Trapani Micro Hub può accompagnare i giovani in percorsi di educazione all’impresa e finanziamento per lo sviluppo di nuove attività – ha affermato il sindaco Giacomo Tranchida – si tratta di un percorso di valorizzazione dei talenti per permettere ai giovani di restare sul territorio e produrre un impatto positivo su di esso”.

All’incontro, moderato dalla giornalista Stefania Renda è intervenuta Andreana Patti, Assessore al commercio e ai programmi di sviluppo territoriale: “Abbiamo voluto fortemente questo progetto – ha detto – si tratta di attività che non iniziano e finiscono con il semplice ottenimento del finanziamento alle imprese, ma sono piuttosto strumenti in grado di sviluppare un vero e proprio metodo, per favorire una maggiore dinamicità sul territorio in campo occupazionale”.

Fra le azioni previste: la creazione di sportelli informativi, la definizione di convenzioni con banche e/o operatori di microcredito per l’attivazione di programmi di finanziamento, la formazione e tutoraggio a favore dei soggetti finanziati.