Maratonina del vino di Marsala: iscrizioni agli sgoccioli

20/04/2023 12:00:00

Ultimissime ore a disposizione degli appassionati per iscriversi alla Maratonina del Vino, l’appuntamento del Grand Prix di Sicilia delle mezze maratone che andrà in scena domenica a Marsala (TP). Chi non ha ancora aderito ha tempo fino a domani a mezzogiorno, poi si avrà il quadro definitivo dei partecipanti considerando che nel fine settimana si potranno solamente ritirare pettorali e pacchi gara, sabato dalle 15:00 alle 18:00 presso la Cantina Pellegrino (che nel frattempo ospiterà tutti coloro che sono interessati per una visita guidata). Ricordiamo la quota d’iscrizione per la mezza, che ammonta a 20 euro.

Si fanno anche i conti su chi prenderà parte alla gara, considerando che affluiranno a Marsala le principali società siciliane insieme a tanti corridori della Penisola che hanno approfittato dell’occasione per prenotare una breve vacanza fra le bellezze naturali della città considerando anche la festività del 25 aprile così vicina. E’ atteso al via il vincitore assoluto del Grand Prix nel 2022, Adriano Abbisogni (Asd Trinacria Palermo) come anche Pietro Paladino (Team Ingargiola), terzo lo scorso anno. Campioni uscenti sono Abdelkrim Boumalik (Atl.Canicattì) e Angela La Monica (Mega Hobby Sport) che quest’anno si è già aggiudicata due tappe del GP, ad Agrigento ed Enna dove in campo maschile avevano vinto rispettivamente Salvatore Giordano (Atl.Partinico) e Giuseppe Privitera (Monti Rossi Nicolosi), mentre nella tappa iniziale a Sant’Agata di Militello il successo era andato a Francesco Mangano (Monti Rossi Nicolosi) e alla ceka Petra Pastorova. Ci saranno tutti loro a Marsala?

Il totale degli iscritti dovrebbe alla fine aggirarsi intorno agli 800-900. Il via verrà dato alle 9:45 dal Lungomare Mediterraneo, di fronte al Monumento ai Mille teatro la scorsa settimana dello start del Giro di Sicilia di ciclismo. Tra le tante iniziative di contorno alla gara, come sempre allestita sul circuito di poco più di 7 km da ripetere tre volte, la novità del pasta party finale presso il Marsala Expo.rt Village nell'atrio comunale di via Garibaldi, al costo di 5 euro per gustare un piatto di pasta al forno o con le sarde, accompagnato da un bicchiere di vino pregiato del territorio. Inoltre, prenotando su WhatsApp al 3207971543 si riceverà un ticket omaggio per il Fragola e Marsala Party, che si terrà la sera del 23 aprile 2023 sempre presso il Marsala Expo.rt Village, con fragole bagnate al cioccolato e Marsala. Un modo inconsueto per concludere la bella giornata di sport e non solo.





Per informazioni: Asd Marsala Doc, tel. 339.7437768, http://asdmarsaladoc.jimdo.com, https://www.facebook.com/profile.php?id=100086015577362