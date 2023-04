Trapani, Tranchida e Safina per la decima lista

25/04/2023 06:00:00

Presentata ieri pomeriggio a Trapani la lista “uniti per Trapani, in sostegno del sindaco Giacomo Tranchida, lista coordinata dall’onorevole Dario Safina.



E’ questa la decima lista che vede in campo Tranchida per il secondo mandato, ieri pomeriggio ha presentato il sito “Trapani in Cammino” parlando di ciò che è stato: “Ho conosciuto una Trapani solidale in pandemia. Due anni della nostra vita ci sono stati rubati. Trapani non ha avuto difficoltà nemmeno a raccogliere derrate e farmaci per l’Ucraina. Questa Trapani trasversale l’ho scoperta, quando si dice Trapani in cammino ci riferiamo a questa Trapani”.



Poi i progetti: "La Casina delle Palme non è solo un luogo simbolo, alle spalle c’è il mare c’è un pezzo del porto e non parlo del passato ma del futuro, con pulitura e dragaggio dei fondi, banchine nuove, perché il futuro di Trapani ha un sapore antico e parte anche del porto, la zona economica speciale è un ombrello fiscale per chi investirà in zona porto. Questo porto nn sarà più il porto di Trapani ma di tutta la Sicilia occidentale. Noi ragioniamo come le formiche, nn ci fermiamo mai, cercando di produrre fatti”.



Ha ricordato Palazzo Lucatelli, per il quale sono iniziati i lavori: “Per me i cittadini sono tutti uguali, sia chi abita in centro storico sia chi abita altrove, abbiamo rigenerato il quartiere Cappuccinelli, abbiamo inseguito un finanziamento ma ce l’abbiamo fatta. Anche a rione Palme ci abitano persone e lì dobbiamo riportare la dignità dei luoghi, grazie ad un piano straordinario delle politiche sociali”.



Ha poi ringraziato tutti gli assessori e lo stesso Safina, hanno ricavato un tesoretto per riqualificare la passeggiata sulle Mura di Tramontana, Trapani come destinazione internazionale con una dimensione culturale: “Noi dobbiamo raccontare le cose ma per raccontare dobbiamo vederle. Noi partecipiamo ai bandi non andiamo dietro le putìe parlamentari di alcuna forza politica. Abbiamo la presunzione di avere qualche funzionario bravo che ci fa arrivare i finanziamenti, l’esame è quello della trasparenza e per titoli abbiamo fatto i concorsi”.

Qualche giorno fa, invece, è stata presentata la lista Polis, allestita dall’assessore Andrea Vassallo e dall’assessore Massimo Toscano Pecorella.