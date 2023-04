Trapani, lite Miceli - Tranchida sui bilanci del Comune 

28/04/2023 06:00:00

Il PSI in Sicilia, guidato da Nino Oddo, ha fatto il punto qualche giorno fa sulle linee programmatiche di partito e sulle azioni da portare avanti. Un ricco e partecipato confronto e la preoccupazione rispetto alla capacita' del governo regionale di utilizzare le risorse del PNRR: " Desta timore anche l'impatto sociale in Sicilia della sostanziale eliminazione del reddito di cittadinanza, in assenza di una politica di investimenti occupazionali adeguati.

Permane a giudizio dei socialisti una condizione di grande difficolta' del centrosinistra siciliano, che si presenta in ordine sparso alla tornata amministrativa del 28 maggio. Si conferma il giudizio positivo sul ripristino delle provincie con elezione diretta degli organismi gestionali, in esame all’ARS”.

Poi l’appello del PSI: “Alle associazioni e ai singoli compagni che si richiamano ai valori socialisti affinché utilizzino gli stati generali che si terranno prima dell’estate, perché superate incomprensioni e riserve, si giunga ad un rilancio di un unico soggetto politico che ci veda insieme”.

In questa tornata amministrativa i socialisti si presentano con dei candidati al consiglio comunale a Custonaci con Maria Pia Zichichi, Enzo Messina a Valderice, Silvio Mangano a Trapani, Maria Basiricò a Paceco, Pietro Simonte e Giusi Miceli a Buseto.

A Pantelleria il PSI punta sulla candidata sindaca Angela Siragusa, appoggiata anche da altre forze politiche quale l’MPA e buona parte del centrodestra.

Scontro aperto a Trapani tra il candidato sindaco Giacomo Tranchida e il candidato Maurizio Miceli, quest’ultimo sottolinea come i Revisori dei Conti del Comune di Trapani non hanno approvato la relazione di fine mandato di Giacomo Tranchida: “Una bocciatura totale, per tanti e tali problemi in capo all’attuale Giunta, a cominciare dall’assessore al Bilancio Fabio Bongiovanni, per cui Giacomo Tranchida “dovrebbe trarne le giuste conclusioni e ritirarsi dalla candidatura a sindaco”.

Secondo Miceli il collegio dei Revisori dei Conti non si sono espressi per alcune ragioni: mancanza del rendiconto 2021, mancanza del Bilancio Preventivo 2022/2024, mancata citazione della deliberazione 1/2022/PRSP della sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana, mancata attuazione della deliberazione 208/2021/VSGC della sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana.

Miceli poi passa alle società partecipate: “Da quando si è insediato la (ormai prossima ex) Giunta Tranchida, hanno ottenuto risultati economici in calo e, su tutte, la Biblioteca Fardelliana, la quale nel 2021, ultimo anno certificato nella relazione di fine mandato, ha fatto registrare una perdita di circa 260 mila euro, con un calo dal 2017, ultimo anno prima dell’insediamento di Tranchida a Palazzo D’Alì, del 148%. Nello stesso periodo l’utile della Trapani Servizi è diminuito del 90%, quello dell’A.T.M. del 54% e quello del Luglio Musicale dell’ 81%”.

BRILLANTE. «Improvvisation Band» è il titolo della iniziativa politico elettorale a sostegno del candidato sindaco per Trapani Francesco Brillante che si terrà venerdì 28 aprile, con inizio alle 18,30, in via Santa Costanza (angolo via Tardia). A dispetto del titolo non vi è nulla di improvvisato: Francesco Brillante illustrerà il suo programma elettorale e l’idea del futuro per Trapani; l’onorevole Cateno De Luca, leader del movimento Sud chiama Nord, spiegherà le ragioni del sostegno elettorale e politico al candidato Brillante. Interverranno rappresentanti delle forze politiche e delle liste civiche che sostengono il candidato sindaco Francesco Brillante: Movimento 5 Stelle; Sud chiama Nord; Trapani Brillante Sindaco; Rinnova Trapani. Aprirà l’evento, con una performance musicale, la «Improvvisation Band»: musiche per il futuro della città.

ABBRUSCATO. Con Enzo Abbruscato, assessore della Giunta Tranchida, riconfermato in caso di nuova vittoria del Sindaco, abbiamo parlato della campagna elettorale e di alcuni interventi dell'Amministrazione Comunale. Ecco l'intervista.