1° Maggio, Festa dei Lavoratori. Eventi e manifestazioni nel Trapanese e in Sicilia

01/05/2023 06:00:00

Oggi è Primo Maggio è la Festa del Lavoro e sono tante le celebrazioni, i cortei e le manifestazioni in tutta Italia come in Sicilia. Anche se sull'Isola i dati sull'occupazione non sono molto confortanti. Nel 2022, infatti, in Sicilia sono 1 milione 337 mila gli occupati, numero inferiore di 5 mila unita (-0,3%) rispetto ai 1 milione 342 mila occupati del 2019. L’ultimo anno (2021-2022) tuttavia segna un recupero, con 26 mila unità in più (+2,0%).

I dati delle nove province - Tra le 9 province siciliane 4 superano i livelli occupazionali pre-crisi: Enna (+7,6%), Ragusa (+4,8%), Messina (+4,2%) e Trapani (+3,1%); al contrario restano ancora sotto i livelli 2019 performando peggio della media regionale Palermo (-0,7%), Agrigento (-1,8%), Catania (-3,2%), Siracusa (-3,3%) e Caltanissetta (-8,2%).

Perché il Primo Maggio è la Festa dei Lavoratori - La prima data è il 1 maggio del 1866. A Chicago infatti, proprio in questo giorno fu indetto uno sciopero generale in tutti gli Stati Uniti per ridurre la giornata lavorativa a 8 ore. La protesta durò 3 giorni e culminò, il 4 maggio, col massacro di Haymarket, una vera e propria battaglia in cui morirono 11 persone: tra questi alcuni agenti, colpiti dal "fuoco amico". Furono uccisi anche lavoratori scesi in piazza a protestare. Ma alla fine fu legge l'orario di lavoro di 8 ore. Una conquista importantissima che segnò un giorno di vera festa per quanti erano stati, fino a quel momento sfruttati. Le tappe che hanno portato a quello che ancora oggi in Italia è l'emblema della Festa, ovvero il Concertone del 1 maggio, sono tante.

Il Primo Maggio, Cgil Cisl Uil Trapani - “La nostra Costituzione pone come fondamento della nostra società proprio il Lavoro, ed è da qui che bisogna ripartire per disegnare un nuovo assetto socio-economico soprattutto nel nostro territorio che sconta anni di crisi e di emergenze, di fatto mai affrontate con un serio piano di rilancio”. Cosi i tre segretari generali di Cgil Cisl Uil Trapani, Liria Canzoneri, Leonardo La Piana e Tommaso Macaddino, lanciano il loro messaggio per la Festa dei lavoratori, il prossimo lunedì 1 maggio, nel giorno in cui le tre confederazioni nazionali si riuniranno a Potenza, città scelta come città simbolo della difficile situazione del Sud, ma anche come luogo dal quale può partire una nuova stagione di rilancio e crescita. “Fondata sul lavoro” 75 anni di Costituzione è lo slogan che identifica l’edizione di quest’anno del tradizionale corteo di Cgil Cisl Uil. “Porteremo in piazza le richieste di un territorio dalle grandi potenzialità mai sfruttate fino infondo, in cui le emergenze sociali crescono, in cui la povertà tocca sempre più famiglie monoreddito che non riescono ad arrivare a fine mese, in cui la disoccupazione supera il 13 per cento ma va oltre il 20 per i nostri giovani che non ottenendo risposte, preferiscono andar via dalla propria terra e dove oltre 25 mila persone sono in cerca di una occupazione. Bisogna tutelare il lavoro che c’è, dando una spinta propulsiva a settori strategici come il turismo, le infrastrutture, l’agricoltura, e rimettere al centro del lavoro la Sicurezza, troppo spesso ignorata con gravi conseguenze sulla vita dei lavoratori”. Canzoneri, La Piana e Macaddino concludono “puntare poi su politiche sociali per intervenire laddove il disagio cresce, con una migliore capacità di spesa degli enti locali che hanno la grande responsabilità di usare subito e bene i fondi del PNRR per non rendere vana questa ennesima opportunità”.

Primo Maggio a Favignana - Il Comune di Favignana celebra la Festa dei lavoratori con un concerto in Piazza Europa. Sul palco, a partire dalle ore 18.30, si alterneranno artisti egadini, che hanno risposto all'invito lanciato dall’Amministrazione comunale, e la Libera Orchestra Popolare di Marsala. A seguire Dj set. Un appuntamento, spiega il sindaco Francesco Forgione, all’insegna della musica e dell’impegno: “Un primo maggio che si carica di ulteriori significati, il lavoro e la pace, due parole impresse nella Costituzione repubblicana che noi abbiamo ricordato in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Due parole che dicono ancora che l’attuazione della Costituzione va realizzata nella quotidianità, attraverso le scelte che ogni giorno compiamo, soprattutto per combattere la precarietà del lavoro e la disoccupazione al Sud, e in un impegno diretto affinché si interrompano le armi e la parola pace si riempia di contenuti, di dialogo, cooperazione e di un diverso sviluppo a livello mondiale”.

A Marsala linea bus aggiuntiva e navetta - Operativa la linea bus n. 4 sul versante nord del territorio, consentendo a cittadini e visitatori di raggiungere gli imbarcaderi per Mozia. Pubblichiamo qui il prospetto degli orari. Sempre nella giornata del 1° MAGGIO, si aggiunge anche un servizio bus navetta straordinario per zona kite. Partenza alle ore 15.15 dalla Cantina Birgi sino all’imbarcadero Santa Maria. Da qui, l’ultima corsa di ritorno per la Cantina Birgi è alle ore 20.15.

Le iniziative in Sicilia - A Portella della Ginestra, nel Palermitano, si commemora la strage del 1947 in cui vennero trucidate undici persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini, il primo eccidio della storia della Repubblica. "La conoscenza coltiva la memoria e i diritti" è il titolo della manifestazione organizzata dalla Cgil. A Portella sarà tra gli altri la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Il presidente del Senato Ignazio La Russa prenderà parte alla cerimonia in programma alle 11 nella sua Paternò. Nella cittadina del Catanese sarà deposta una corona d’alloro dinanzi alla “targa” che ricorda tutti i caduti sul lavoro, posta all’ingresso della sede comunale.

Don Luigi Ciotti ad Acate per Daouda Diane - Ad Acate, nel Ragusano, le celebrazioni per la giornata dei lavoratori saranno nel nome di di Daouda Diane, il mediatore culturale e operaio ivoriano scomparso nel nulla quasi un anno fa, dopo aver denunciato in un video le condizioni di lavoro in un cantiere. Libera e Cgil hanno organizzato un evento in programma a partire dalle 10,30, a cui prenderà parte anche don Luigi Ciotti. «Sarò ad Acate per denunciare che il lavoro oggi in troppi casi ha assunto le forme dello sfruttamento, se non della schiavitù, e per chiedere la verità sulla scomparsa di Daouda Diane». Fondatore e anima di Libera, don Luigi Ciotti, per il giorno della Festa dei lavoratori, non ha avuto dubbi. Sfilerà dove di lavoro — povero, sottopagato, sfruttato, illegale — si muore. È quello che tutti pensano sia successo a Daouda Diane, il mediatore culturale ivoriano di cui non si sa nulla dal 2 luglio scorso, quando con due video ha denunciato la mancanza di sicurezza nel cementificio dei Longo, famiglia più volte inciampata in inchieste di mafia. «Uno dei tanti figli di quell’Africa che arriva alle nostre coste — quando riesce ad arrivare — perché sfruttata e impoverita da una politica subordinata a un sistema economico globale che persegue il profitto a ogni costo, provocando dovunque tragedie umane, sociali ed ecologiche», dice don Ciotti a Repubblica. Formalmente Daouda è solo scomparso. Sul totale silenzio che sin dal principio avvolge la vicenda le indagini si sono impantanate. Un muro di omertà che fin dal principio il sindacato Usb ha provato a rompere con proteste e mobilitazioni. E adesso, anche la Cgil si unisce al coro di chi su Daouda e sui tanti lavoratori fantasma del ragusano vuole accendere un faro con una manifestazione che attraverserà Acate il primo maggio. Don Ciotti sarà in testa al corteo. Qual è il significato della Festa dei lavoratori oggi? «Quello di un radicale ripensamento del concetto stesso di lavoro e delle pratiche che ne derivano. Non è uno strumento del capitale economico, ma il modo più antico con cui l’essere umano cerca un significato al proprio essere in comunità. Lavoro dovrebbe significare contribuire al bene della comunità e riceverne in cambio autonomia, protezione, riconoscimento. Il lavoro è innanzitutto ciò che conferisce dignità e liberta all’esistenza umana». “Non sciogliamo Daouda Diane nell’acido dell’omertà”, è l’appello del magistrato Bruno Giordano. «E lo condivido pienamente. L’omertà, l’indifferenza, l’irresponsabilità e l’omissione sono da sempre il terreno in cui attecchiscono violenze e ingiustizie. Il male non è solo di chi lo fa, ma anche di chi assiste e finge di non vedere, anche di chi sa e tace». Cosa rappresenta questa storia per il movimento antimafia? «Una ferita, che rischia di aggiungersi alle migliaia legate agli omicidi di vittime innocenti della mafia su cui ancora manca verità e dunque giustizia. Personalmente, mi ricorda la vicenda tragica di Hyso Telharaj, bracciante albanese di soli 22 anni ucciso nel ’99 per essersi ribellato ai “caporali” che in Puglia lo sottoponevano per due soldi

Cosa fare a Palermo - Per la festa dei lavoratori il Parco di Villa Tasca organizza una giornata all’aria aperta per le famiglie tra concerti musicali, dj set e giochi per i più piccoli. Sono previste anche aperture straordinarie e visite guidate a cura di Coopculture. Al Museo Salinas è previsto "Il Salinas in Grecia e il museo dell’Acropoli a Palermo". Il percorso sarà incentrato sull'interculturalità legata da sempre al mar Mediterraneo e alla Sicilia. A Monreale sarà possibile invece partecipare “Alla scoperta del Chiostro dei benedettini di Monreale”, una speciale visita al Chiostro di Santa Maria La Nuova a Monreale. Anche per lo Steri, uno dei luoghi simbolo della città, è prevista la visita al complesso. Infine visite pure al museo a cielo aperto che è l’Orto Botanico.

Degustazioni e sagre - A Catania e provincia spazio alle sagre e agli appuntamenti dedicati alla degustazione. A Maniace si conclude la Sagra della Ricotta e Provola dei Nebrodi mentre ad Acireale si celebra la giornata conclusiva della tradizionale Nivarata, il rito della granita siciliana. A Siracusa si segnala la Festa della Fragola organizzata all'Ippodromo del Mediterraneo. A Oliveri, in provincia di Messina, arriva la prima tappa dello "Street Food – Sicily on Tour", il festival itinerante dedicato al cibo da strada siciliano.