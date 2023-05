Al Polo Universitario di Trapani l'incontro su "Infoguerre, fake news e infosfera"

08/05/2023 16:00:00

Il 17 maggio 2023 presso l'Aula Magna del Polo Universitario della Provincia di Trapani l'incontro su "Infoguerre, fake news e infosfera".

L’iniziativa fa parte del ciclo di incontri su "Fake news: informare e formare per contrastare la disinformazione in Europa" è realizzata dagli Europe Direct di Trapani Sicilia, Chieti, Siena, Verona e Roma in collaborazione con l’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale e gli Ordini dei Giornalisti della Regione Sicilia, Abruzzo, Toscana, Veneto e Lazio.

Tutti gli Ordini regionali dei giornalisti hanno riconosciuto crediti formativi per la partecipazione, così come l’Ordine dei giornalisti della Regione Sicilia che ha assegnato all’iniziativa n. 6 crediti deontologici per la partecipazione in presenza dei giornalisti e n.5 crediti deontologici per i giornalisti che parteciperanno in remoto, con una riserva di 70 posti. L’incontro rientra tra le iniziative riconosciute per l’Anno Europeo delle Competenze.

L’iniziativa oltre che coinvolgere i giornalisti ed i comunicatori pubblici punta a rappresentare un momento importante anche per i giovani, chiamati sempre di più a riconoscere il valore della corretta narrativa europea, evitando così che l’informazione alterata possa poggiare su una disinformazione o una disfunzione informativa.

Saranno presenti all'iniziativa anche i team di Asoc e di School Ambassador del Parlamento Europeo che, sul tema del data Journalism, hanno sviluppato specifiche competenze. La partecipazione consentirà il riconoscimento con un attestato che potrà essere integrato al riconoscimento realizzato per i PCTO sul giornalismo.

Per coloro che non potranno recarsi a Trapani, è possibile partecipare da remoto iscrivendosi al seguente link. L’iscrizione per la partecipazione in remoto dovrà essere effettuata entro le ore 13:00 del giorno precedente all’evento.