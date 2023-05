Diario del voto: il primo comizio di Tranchida, e le polemiche sui numeri

08/05/2023 06:00:00

Ma quanta gente c'era? Poca o tanta? Si litiga anche su questo, a Trapani, in campagna elettorale. Sabato pomeriggio il sindaco uscente Giacomo Tranchdia ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale nella piazza del Mercato del pesce. Le persone c'erano, certo. Ma va anche detto che, con 10 liste e 240 candidati, insomma, magari si poteva pensare anche a qualcosa in più. Tranchida è arrivato a questo appuntamento come le "scinnute" con i Misteri. Prima tutti i comizi di presentazione delle dieci liste, poi questo momento finale per dare il tocco solenne alla marcia verso le elezioni. Tra i suoi sostenitori, Fabio Bongiovanni, assessore uscente e a capo della lista "Trapani Tua" sembra quello più in forma. E non può essere altrimenti, il gruppo di Bongiovanni è quello che si è sottratto al mazzo delle carte di Turano e hanno deciso di non andare nel centrodestra, lasciando solo l'assessore regionale che ha i giorni contati nella Giunta Schifani.

Maurizio Miceli oggi presenta la sua Giunta. Ci sarà una conferenza stampa, alle 10 e 30, al comitato di Via San Giovanni Bosco. Miceli punta molto sulle presenze istituzionali. Dopo il servizio fotografico romano con Giorgia Meloni, domani ci sarà l'assessore regionale Roberto Di Mauro, per la presentazione della lista Mpa, che come assessore ha indicato Enzo Scontrino.

Intanto Miceli annuncia un punto del suo programma: vuole creare a Villa Rosina la prima comunità energetica locale. Ecco cosa dichiara: "A Villa Rosina realizzeremo un progetto integrato da diffondere a tutte le altre periferie. Il progetto prevede: creazione della delegazione comunale per erogare i servizi comunali ai cittadini, subito studio di fattibilità per adire le risorse ai comuni per un impianto di depurazione di acque nere a scala locale, per un impianto di illuminazione intelligente, per spazi urbani collettivi con aree attrezzate a verde e servizi. A Villa Rosina nascerà la prima comunità energetica locale".

Francesco Brillante, invece, mette a segno un punto sul cimitero. Dopo le polemiche per le stumulazioni, che avevano acceso un grande dibattito in città su lapidi, memoria e sepolcri, Brillante aveva scritto un esposto in assessorato, alla Regione. Gli hanno risposto. "Ho ricevuto dall’assessorato regionale la comunicazione di inizio di un percorso di ispezione al cimitero dopo la mia segnalazione".

Anna Garuccio, infine, ha fatto una passeggiata con gli elettori a Villa Margherita. Tra i suoi candidati si fa notare Malato. Se ne va in giro con una Cinquecento bianca, con il suo nome scritto a testa in giù. Dice che è fatto apposta.