Futsal: Conviviale per il Marsala Futsal che festeggia la serie B

10/05/2023 16:00:00

Il Futsal marsalese sta vivendo momenti importanti della sua storia. Uno sport sottovalutato dai tanti esperti maghi del pallone, basti pensare che i più sostenevano fosse soltanto uno sport da "partitella a calcetto" del giovedì sera, ed invece, con il passare degli anni è divenuto uno sport popolarissimo con migliaia di appassionati in ogni angolo del mondo. Un altro dei luoghi comuni era pensare al Calcio a 5 come un ripiego per i calciatori che non riuscivano a sfondare nel Calcio ad 11.

Da dieci stagioni sportive, invece, il Marsala Futsal 2012, ha dato un "calcio" a questi pregiudizi, strutturando una società sportiva al pari, se non meglio, di tante realtà del Calcio più seguito. Il sodalizio lilibetano aveva ben compreso le potenzialità di questa disciplina, con le peculiarità che hanno i giocatori in campo, assolutamente diverse dal Calcio ad 11 e che fanno di questo sport un concentrato di velocità, agilità, tecnica sopraffina ed ovviamente spettacolo per il pubblico. Ed al culmine del decennale, in una fantastica stagione giocata nel Campionato serie C1 e in Coppa Italia, prima regionale e poi nazionale, il Marsala Futsal corona il sogno di sempre: approdare in serie B nazionale.

Non ci arriverà con il Campionato, in cui arriverà terzo, bensì con la Coppa Italia di serie C. Una spettacolare cavalcata che ha visto i lilibetani primeggiare nel loro girone battendo in finale il Mistral Meeting per 5-7, successivamente, nella fase a gironi, affronterà il Soverato perdendo in trasferta 4-2 ma rifacendosi, in una spettacolare gara di ritorno al Palazzetto dello Sport, per 9-2. Nei quarti di finale sarà la volta del Barletta che i marsalesi batteranno in casa per 2-1, un risultato che ha preoccupato la piazza in vista del match di ritorno in Puglia, che però il Marsala Futsal giocherà magistralmente venendo a capo della sfida pareggiando il match per 4-4.

Sarà il preludio alla Final Four che il sodalizio lilibetano chiederà di giocare al Palazzetto dello Sport di Marsala, ma la Lega, viste le richieste anche delle altre società, prenderà la decisione di giocarla a Prato. In semifinale serviranno i calci di rigore per battere un forte Mama Futsal San Marzano a riprova della difficoltà del torneo, ma sarà in finale contro il Città di Cagliari che il Marsala Futsal giocherà la più bella partita della stagione battendo i sardi per 9-3 e festeggiando, insieme ai cinquanta e più tifosi marsalesi presenti a Prato, la vittoria della Coppa Italia e la promozione in serie B. Rimane soltanto da festeggiare la vittoria, e non sono mancati vino e birra nel conviviale organizzato dal Mister dell'under 19 Lillo Gesone presso il proprio locale, ovviamente si è parlato anche della prossima stagione. Ma di questo ne parleremo più avanti.