Sicilia terza regione per gioco online. 8 miliardi di euro nel mirino dei clan

12/05/2023 22:00:00

La Sicilia è la terza regione in Italia per il gioco on line con 7 miliardi e 637 milioni per l'anno 2021, preceduta solo da Campania e Lombardia, mentre è al sesto posto per la raccolta pro-capite del gioco fisico d'azzardo legale, con 825,52 euro a testa. Sono alcuni dei dati emersi dalla presentazione a Palermo del progetto nazionale "La trappola dell'azzardo", organizzato dall'associazione Avviso Pubblico e BPER Banca.

L'inziativa è arrivata a Palermo dopo le tappe di Roma, Torino, Genova e Napoli, e dove sono intervenuti nella serata di ieri il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, il direttore territoriale di BPER Banca, Giuseppe La Boria, il coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani, il procuratore aggiunto al tribunale di Palermo Annamaria Picozzi, Francesca Picone, psichiatra ed esperta di dipendenze patologiche all'Asp di Palermo, e Gino Gandolfo, responsabile regionale della campagna contro i rischi del gioco d'azzardo patologico "Mettiamoci in gioco".

Il dato che assegna il podio del terzo posto alla Sicilia citato dagli esperti e' tratto dalla relazione finale sul controllo criminale sulle attivita' connesse al gioco della scorsa Commissione parlamentare nazionale antimafia, mentre il dato sulla raccolta pro-capite del gioco fisico emerge dall'ultima rilevazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, denominata"Libro blu", dove per "raccolta" si intende l'ammontare delle puntate effettuate dai giocatori. E' un settore che fa gola anche ai clan, secondo quanto emerso dall'ultima relazione della Dia, e che con la sola operazione "Game over", coordinata dalla Dna, ha portato al sequestro da parte delle procure di Reggio Calabria, Catania e Bari a valori per un miliardo di euro.

"Sul tema dell'azzardo rischia di esserci un'accettazione sociale perche' manca la percezione della pericolosita' del fenomeno - ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici - A differenza del traffico di droga, che ha un effetto materiale e drammatico sulla vita delle persone, il gioco, essendo un'attivita' volontaria che esercita una forte attrattiva e fascinazione, illudendo le persone su un possibile cambio di stile di vita, non viene percepito come un rischio. Il problema e' alzare il tiro per dimostrare che le organizzazioni criminali si avvantaggiano delle scommesse e del gioco d'azzardo per il riciclaggio e le attivita' illecite".Sono pochi i dati disponibili perche', accanto all'offerta del gioco legale controllato dallo Stato, c'e' un giro di introiti riciclato dalle organizzazioni criminali difficilmente rilevabile. Secondo le stime dell'organizzazione Transcrime che ha analizzato anche i dati di altri Paesi, nel 2011 gli introiti in Italia sono stati tra i 326 e i 533 milioni di euro, con quasi il 20% concentrato in Sicilia.

Dati che risalgono al periodo pre pandemico: il Covid 19, infatti, ha accelerato una tendenza in atto, cioe' il progressivo aumento del gioco d'azzardo on line: cosi' se nel 2019, secondo i dati del "Libro blu", il 67% della raccolta si concentrava sulla rete fisica, nel 2021 la percentuale e' crollata a poco meno del 40% mentre la raccolta on line nel 2021 ha toccato quota 67,17 miliardi di euro, con un aumento del 36% rispetto al 2020.

"Il gioco d'azzardo in Italia non e' soltanto un importante comparto economico ma, come dimostrano diverse inchieste giudiziarie svolte anche in Sicilia, costituisce un settore utilizzato dalle mafie per riciclare denaro di provenienza illecita e un problema di salute pubblica - ha detto Pierpaolo Romani - Ringraziamo BPER Banca per averci dato la possibilita' di realizzare questo progetto e di poter fare una tappa nella citta' di Palermo. Conoscere approfonditamente l'aspetto patologico e criminale del gioco d'azzardo e' la prima forma di prevenzione che si puo' attuare per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini e delle cittadine, a partire dai giovani".Il progetto ha fatto tappa anche nelle scuole (a Palermo al liceo Umberto I) perche' il target di riferimento sono i giovani di eta' compresa tra 14 e 19 anni, piu' esposti al gioco on line per le loro maggiori capacita' digitali, e piu' a rischio ludopatia.