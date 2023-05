Deputati pigri, ma "generosi". Contributi a pioggia dall'Ars. Ecco a chi vanno in provincia di Trapani

13/05/2023 06:00:00

Leggi poche. Contributi a raffica. Assemblea regionale siciliana a due velocità in questi primi sei mesi di mandato. I deputati regionali sono stati molto pigri, poco presenti, norme varate quasi a zero. Ma quando c’è da accontentare con mancette e contributi non si tira indietro nessuno.

E così arrivano 568 mila euro per 218 contributi ad altrettanti enti, parrocchie, associazioni, Comuni, per eventi, spettacoli, manifestazioni. Ci sono soldi per tutte le località legate ai deputati di maggioranza e di opposizione. Una pioggia di finanziamenti decisi dall’Ars e sulla quale il governo regionale non ha potere decisionale. Il budget annuale è di 1,5 milioni di euro, dal quale il Parlamento regionale distribuisce contributi a tutti. I contributi sono previsti dal regolamento dell’Ars, e sono concessi a chi ne fa richiesta e ad “insindacabile giudizio” del presidente dell’Assemblea. E spesso accade che i contributi sono legati direttamente ai deputati regionali, perchè erogati a beneficio di territori e cittadine che li hanno eletti. E quindi c’è il Carnevale dello Jonio a Santa Teresa Riva, comune guidata dall’ex deputato Danilo Lo Giudice. O la Festa di Natale di Cerda, città del deputato Salvatore Geraci. Nella città del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno vanno 2 mila euro per il festival “The best friends”. E così via. Poi ci sono i contributi più originali, come quelli sulle sagre, dalla sfincia alla cubaita, o i campionati di sci sull’Etna. Galvagno è stato chiaro: “Abbiamo preferito dare qualcosa a tutti, anche se poco, piuttosto che qualcosa in più ma a pochi beneficiari”.



Nei giorni scorsi Galvagno ha rimproverato i deputati regionali per le assenze dall’aula e per la poca produttività. Rimprovero ripreso dal presidente Renato Schifani, che ha convocato una riunione con la maggioranza. Dal 10 febbraio ad oggi è stata approvata solo una norma, e le sedute sono durate spesso pochi minuti per mancanza del numero legale.

Ma nel momento in cui bisogna decidere i contributi nessuno ha di meglio da fare. Dal 14 novembre al 27 febbraio l’Ars ha assegnato 218 contributi, per un totale di quasi 600 mila euro. Spesso, come dicevamo, sono poche migliaia di euro per sagre e feste. Poca roba, ma che accontenta tutti.



E in provincia di Trapani?

In ordine sparso. 2 mila euro a testa per il Presepe di Partanna (associazione Gisella) e per l’evento “La Bibbia nel Parco” a Valderice (associazione Pro Misericordia). Il Comune di Partanna, amministrato dal deputato Nicolò Catania, beneficia di 3500 euro per la Festa d’Inverno Natale 2022. Nei paraggi, a Castelvetrano, c’è stato “Lu Testamentu di lu nannu e la nanna”, che ha beneficiato di 1500 euro dall’Ars. Stessa cifra per “L’Arte è fimmina” di Marsala, città del deputato Stefano Pellegrino. Agli “Amici della Musica” di Trapani vanno 1500 euro per il Festival internazionale di Musica Antica.