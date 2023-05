Il voto nei Comuni: primo comizio per Li Vigni, Peraino a Castelluzzo

13/05/2023 06:00:00

Continua la campagna elettorale nei Comuni della provincia di Trapani che sono chiamati al voto, il 28 e il 29 Maggio, con il sistema maggiortario, cioè con liste uniche.

Qui di seguito alcuni appuntamenti segnalati dai candidati, e una nota della Prefettura.

PREFETTURA. Presso la Prefettura U.T.G. di Trapani si è svolta una riunione, convocata dal Prefetto, per l’esame e l’individuazione della disciplina inerente l’esercizio della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni che si svolgeranno il 28 e 29 maggio 2023 per il rinnovo degli organi elettivi dei Comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Santa Ninfa, San Vito lo Capo, Trapani, Valderice, Vita, con eventuale turno di ballottaggio dell’11 e 12 giugno per il solo Comune di Trapani. Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Laura Pergolizzi, dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale, hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti dei Comandi della Polizia Municipale dei Comuni della provincia, i responsabili degli uffici elettorali dei partiti e gruppi politici partecipanti alle competizioni elettorali.

Nel corso dell’incontro è stata richiamata l’attenzione dei delegati di lista e dei comandi delle polizie locali presenti sulla scrupolosa osservanza della normativa che disciplina l’attività di propaganda elettorale, onde consentire un sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni di legge, nonché al fine di scongiurare eventuali azioni turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In relazione a ciò, è stata data lettura del disciplinare predisposto dalla Prefettura di Trapani, riguardante l’esercizio della propaganda elettorale e contenente le principali norme in materia, e dell’allegato contenente le principali sanzioni in caso di inosservanza di tali norme.

Al termine della riunione i rappresentanti delle forze politiche presenti hanno manifestato l’impegno a rispettare il contenuto del predetto disciplinare, nonché ad adottare ogni opportuna iniziativa in grado di dissuadere i propri associati dal mettere in atto condotte illecite, anche segnalando agli uffici comunali qualsiasi occupazione illegittima degli spazi elettorali, in modo da consentire l'immediato intervento delle squadre di defissione e scoraggiare persistenti comportamenti di violazione delle norme.

PARTANNA/ LI VIGNI. Domani, 14 Maggio, alle ore 20, Piazza Falcone-Borsellino ("la villa") si terrà il comizio del candidato Sindaco di Partanna Francesco Li Vigni sostenuto dalla lista civica Nuove Visioni con Li Vigni Sindaco. Il candidato è stato in visita ai capannoni di contrada Magaggiari: "Una superficie con queste caratteristiche si presterebbe ad ospitare gli impianti per l'autoproduzione di energia solare previsti dalle Comunità Energetiche, portando il costo delle bollette della nostra città a ridursi sensibilmente. Ma una cosa è certa: le imprese e gli artigiani devono operare vicino il centro abitato, ben connessi con la città, le vie di collegamento e le altre attività commerciali. Creare infrastrutture e pianificare con visione l'abbattimento degli ostacoli logistici per favorire le attività produttive della città è una delle nostre priorità per Partanna".

PACECO / BONGIORNO. La Federazione dei Giovani Socialisti siciliana attraverso il segretario regionale FGS Mattia Carramusa, annuncia che sosterrà candidati sindaci espressione di una cultura socialista e riformista. La componente politica dei giovani socialisti, ritornata forte in Sicilia negli ultimi anni, marca il territorio e segna il perimetro d’azione, sostenendo apertamente diversi candidati sindaco. In provincia di Trapani il candidato è il socialista Salvatore Bongiorno (quest’ultimo, in disfida al candidato Grammatico, sostenuto da PD, 5stelle e loro alleati). “Il sostegno al professore Bongiorno è sia dovuta al suo progetto, soprattutto per i giovani, che all’idea di una politica laica” - evidenzia Carramusa Il segretario regionale FGS e consigliere nazionale PSI Carramusa. evidenzia che: “sono candidati non sono solamente di valore, ma rappresentano anche una cultura riformista, socialista e moderata al servizio di tutti e tutte, ascoltando e recependo istanze dei giovani e non solo. Testimonianza che non si è socialisti solo per tessera o per stirpe ma, anzitutto, per sentimento e per ascolto”.

SAN VITO/PERAINO. Il candidato sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ieri sera, ha incontrato nella piazza di Castelluzzo gli abitanti per presentare il suo progetto politico "Castelluzzo, Macari e San Vito Protagonisti Insieme". «Sono molto contento della risposta ricevuta che Castelluzzo continua a dare alla nostra lista – afferma Giuseppe Peraino – . Un territorio per il quale la nostra Amministrazione ha lavorato molto per realizzare delle opere di riqualificazione, già eseguite, come i passaggi pedonali rialzati e la nuova rotatoria in fase di completamento». «Il nostro obiettivo – puntualizza Giuseppe Peraino – è quello di guardare ad un turismo che possa continuare a crescere anche nel periodo di bassa stagione. Abbiamo delle bellezze incantevoli attorno a noi e stiamo puntando molto sul turismo esperienziale. Un esempio di ciò che è possibile fare a Castelluzzo, Macari e San Vito Lo Capo viene dato da San Vito Virtual, che consente di visitare il nostro territorio nella sua interezza. I percorsi di trekking e la natura possono dare supporto al turismo balneare. Riteniamo che, insieme al progetto di south working, si possano dare nuove opportunità di turismo, in modo da creare lavoro turistico 365 giorni l’anno».