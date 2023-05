Il diario del voto: Miceli e il waterfront, Tranchida a Cappuccinelli 

14/05/2023 06:00:00

Domenica di campagna elettorale a Trapani. Giacomo Tranchida, sindaco uscente incontrerà i cittadini e illustrerà il suo programma elettorale oggi, domenica 14 maggio alle ore 18.00 al campo di calcio del Rione Cappuccinelli.

Sui quartieri popolari di Trapani i candidati si giocano una bella fetta del consenso. Ed è così che Tranchida è tornato anche a parlare della situazione di Villa Rosina.

Ecco il video.

MICELI E IL WATERFRONT. “Smontiamo le fake news, avviamo l’operazione verità. I finanziamenti del Waterfront sono arrivati solo ed esclusivamente grazie al lavoro dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale guidata da Pasqualino Monti” dichiara Maurizio Miceli.

“Tranchida vende qualcosa del quale non ha nessun merito – spiega Maurizio Miceli -. Trapani avrà la riqualificazione del porto grazie al lavoro di Pasqualino Monti”. Il finanziamento complessivo per gli interventi al porto ammonta a circa 100 milioni ed il progetto è il frutto del lavoro corale del raggruppamento temporaneo di progettisti costituito da Technital Spa, Valle 3.0 srl, Peluffo &partners srl e da altri professionisti.

BRILLANTE. Oggi presenta ufficialmente liste e assessori Francesco Brillante, a Casina delle Palme, alle 18.

BONELLI. Ieri e oggi c'è in giro per la provincia di Trapani il leader dei Verdi, Angelo Bonelli. E' in tour a Trapani, Marsala e Castellamare del Golfo. Ieri è stato con il Sindaco di Trapani Tranchida, poi a Castellammare a sostegno della candidatura di Carlo Navara, poi ancora a Buseto Palizzolo per Antonella Adragna. Questa mattina invece incontrerà i simpatizzanti dei Verdi a Marsala, e poi sarà a Vita, nel pomeriggio, ad incontrare il candidato Sindaco Renda.

PACECO/GRAMMATICO. Squadra al completo. Il candidato sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, ha provveduto in data odierna alla designazione di un ulteriore assessore: Marilena Barbara. Si tratta della quinta ed ultima designazione assessoriale per Grammatico, appoggiato alle prossime amministrative dalla lista “Tutta un’altra storia per Paceco”. Marilena Barbara si aggiunge alle nomine di Salvatore Castelli, Pietro Cusenza, Danilo Fodale e Salvatore Scianna.

Laureata in psicologia, ha sempre lavorato sul territorio n.ell’ambito delle organizzazioni del terzo settore ricoprendo, per alcuni anni, incarichi dirigenziali. Da qualche anno è anche imprenditrice nel commercio e nel settore turistico.

Impegnata in politica sin da giovane universitaria, nel 1998 si è iscritta nei Ds e successivamente nel PD, partecipando attivamente a livello comunale, provinciale e regionale