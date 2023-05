Bellanova e Faraone per Brillante. Tranchida e le opere realizzate 

18/05/2023 06:00:00

Bussare alla porta di ognuno dei cittadini indecisi o completamente assenti nel panorama elettorale. Questa è la strategia suggerita da Teresa Bellanova e sostenuta da Davide Faraone, rispettivamente ex ministra e deputato di Italia Viva.

Entrambi sono intervenuti in sostegno del candidato sindaco Francesco Brillante nel pomeriggio di martedì 16 maggio presso il comitato della lista Rinnova Trapani, in via Alessandro Volta, 11, a Casa Santa Erice, a termine del tour siciliano di Italia Viva.

Famiglia, lavoro e impresa alcuni punti approfonditi dall’ex ministro Bellonava che osserva: “Da Bologna sono necessarie poche ore per far arrivare un litro di vino nel cuore dell’Europa. Chi è in Sicilia per far arrivare un litro di vino nel cuore dell’Europa, deve impiegare almeno 24 ore in più rispetto ad una impresa che si trova nel nord del nostro Paese. Allora fare impresa qui, investire, avere voglia di fare ricchezza, per poterla distribuire è qualcosa che comporta coraggio. E questo va premiato e va riconosciuto. Ed è per questa ragione che il rinnovamento della politica parte dal mezzogiorno. Così come penso che questo nostro Paese, riparte se riparte questa parte del territorio, se riparte il mezzogiorno. Per ripartire non c’è solo bisogno di finanziamenti, ma c’è bisogno anche di una classe dirigente qualificata”.

“Con queste amministrative, stiamo consacrando una classe dirigente in tutta la regione. In più a Trapani c’è un progetto politico – specifica Faraone- che vuole continuare dico agli amici di Azione perché al di là di quello che è accaduto continuiamo ad avere gruppi parlamentari insieme e speriamo che il progetto riformista possa vederci tutti insieme, per costruire un percorso. Così come stiamo immaginando percorsi di collaborazione con Cateno De Luca”.

“La Lista Rinnova Trapani rappresenta la vera novità politica di queste elezioni amministrative. – afferma Gian Rosario Simonte- Una compagine formata da donne e uomini di cultura liberale e riformista, convinti di poter apportare un cambiamento reale nella politica cittadina, puntando su Francesco Brillante Sindaco. Idee, progetti concreti e realistici che cercheremo di mettere in campo per tramite dei nostri Consiglieri che saranno eletti, i quali, ne sono sicuro, saranno a completa disposizione e al servizio dell'intera comunità trapanese”.

Il Sindaco uscente, Giacomo Tranchida, in una mappa interattiva nel suo sito internet, pubblica l'elenco delle opere pubbliche finanziate a Trapani sotto la sua amministrazione.

Fa piacere notare che, ogni tanto, la comunicazione politica dei candidati abbia finalmente dei contenuti chiari. Qui la pagina.

Miceli invece si occupa degli impianti sportivi abbandonati a Trapani: "Nei giorni scorsi insieme a Oscar Tipa, assessore designato allo Sport, abbiamo fatto un tour per i tanti, troppi, impianti sportivi chiusi o in stato di abbandono a Trapani. Luoghi che potrebbero vedere ogni giorno centinaia di ragazzi e ragazze crescere in salute e praticare sport. Nei prossimi 5 anni sarà mio impegno riaprirli e consegnarli nelle mani delle associazioni sportive che insieme cooperano per farli vivere e prosperare per fare di questi luoghi abbandonati palestre di nuovi cittadini che confidano nello Stato e in un'amministrazione a loro vicina".

PARTANNA/LI VIGNI. Oggi, giovedì 18 Maggio alle ore 19:00, presso il bar SmartCafé, Via XV Gennaio, si terrà il l'incontro tematico con il candidato Sindaco di Partanna Francesco Li Vigni sostenuto dalla lista civica Nuove Visioni con Li Vigni Sindaco.