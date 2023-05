Miceli: "Settimana Santa iscritta al Registro delle Eredità Immateriali"

19/05/2023 20:10:00

La Settimana Santa di Trapani ha avuto il via libera da parte della commissione per l’iscrizione nel REIS, il Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia. Ad annunciarlo è stato Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nel corso della convention di Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura a sindaco di Trapani di Maurizio Miceli, andata in scena alla Casina delle Palme.

“Un mese e mezzo addietro sono stato a Trapani per una delle “Scinnute” – spiega l’assessore regionale Scarpinato – ed ho vissuto in prima persona la grande emozione della Settimana Santa Trapanese, espressione suprema della Cultura locale. Così, sommessamente ed in silenzio, abbiamo lavorato portando la proposta di iscrizione della Settimana Santa nel REIS ed adesso la commissione si è riunita, riconoscendo il suo grande valore e valutandola positivamente, dando il via libera alla sua iscrizione. Non era mai accaduto prima e noi oggi l’abbiamo fatto”.

“Ringrazio l’assessore Scarpinato per il suo impegno – sono le parole di Maurizio Miceli -. Ha visto la grande importanza della Settimana Santa ed ha lavorato affinché le venisse riconosciuto il valore che merita. La valutazione positiva da parte della commissione per l’iscrizione della Settimana Santa nel REIS rappresenta al meglio la nostra idea di collaborazione con i governi regionale e nazionale”.