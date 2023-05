Il weekend sportivo: Il Trapani Calcio vince i Play Off, Il Mazara Futsal vince la semifinale di andata

22/05/2023 06:00:00

• Calcio: Il Trapani vince a Locri la finale Play Off del Campionato di serie D. Il match, vinto meritatamente per 3-0. Le reti tutte nel primo tempo, al 6' i granata vanno in gol con Giuffrida, poi al 36' ci penserà Cangemi a raddoppiare ed al 38' Marisogu fisserà il risultato sullo 0-3 per il Trapani. Nel secondo tempo due espulsioni per i padroni di casa renderanno la vita più facile ai ragazzi di Alfio Torrisi che gestiranno il risultato per tutto il resto della partita. Con questa splendida vittoria, il Trapani vince i Play Off e si pone al vertice degli eventuali ripescaggi per la promozione in serie C nel caso succeda che qualche società si ritiri dalla categoria. Davvero contento il Presidente Antonini che aveva chiesto questo risultato nel giorno del suo compleanno. Un regalo che rischia di diventare promozione per i granata che, adesso possiamo dirlo, hanno mantenuto, se non migliorato i programmi di inizio stagione. Di seguito le dichiarazioni del Presidente Antonini circa la possibilità di poter giocare la serie C nella prossima stagione.

• Futsal: Il Futsal Mazara vince di misura la semifinale per la promozione in B1 contro il Soverato 4-3. Il primo atto della Semifinale Nazionale Play Off si colora di gialloblu. Dopo una partita intensa e ricca di emozioni, il Futsal Mazara supera al fotofinish il Soverato e fa esplodere di gioia i circa 700 spettatori presenti al Palazzetto dello Sport di Mazara. Una gara in cui le due squadre si sono divise i due tempi, ma non la posta in palio. Mazara che domina la prima frazione ma che subisce il ritorno dei calabresi nel secondo tempo. Ad aver alterato gli equilibri in campo una assurda doppia ammonizione comminata a Felipe Alves nel primo tempo, che ha minato la stabilità tattica e mentale della squadra di casa. Fra sei giorni, il match di ritorno in terra Calabra, la squadra del Presidente Maggio avrà a disposizione due risultati su tre per staccare il pass per la Finale Nazionale. Ma stavolta, per centrare l’obiettivo, la squadra di Mazara del Vallo non potrà contare sullo squalificato Alves, né tantomeno sullo strepitoso pubblico gialloblu che in questo match di andata, una volta di più, si è rivelato il sesto uomo in campo.

Tabellino: Futsal Mazara – Soverato Futsal 4-3

Futsal Mazara: Sugamiele, Figuccio, Farina, Ferracane, Dopico, Buscaglia, Morales, Joselillo, La Grutta, Falco, Alves, De Marco V. All. Vincenzo Bruno.

Soverato Futsal: Loprieno, Chiaravalloti, D’Aquino, Pestich, De Masi, Sinopoli, Sanginiti, Calabrese, Raffaele, Santaguida, Costa, Cozza. All. Gianluca Tomaino

• Volley: Inizia a delinearsi la griglia di partenza della prossima stagione di serie B1 femminile. Il parterre di formazioni che la affronteranno potrebbe contare fino ad otto formazioni siciliane, prima fra tutte la Seap-Sigel Marsala Volley retrocessa dalla A2, la Farmacia Schultze di Santa Teresa Riva sconfitta negli ultimi Play Off promozione, la GesanCom Fly Volley Marsala salvatasi alla penultima giornata di stagione regolare, la Duo Rent Terrasini salva grazie alla vittoria dei Play Out e la Cosedil di Zafferana Etnea che ha vinto il Campionato di B2. A queste cinque società si unirà la Kondor di Catania che ha acquisito il titolo del Sant'Elia retrocesso dalla A2 e molto probabilmente la Hub Ambiente Teams Catania retrocessa in questa stagione ma alla ricerca di un titolo di B1 o di un possibile ripescaggio. A queste sette formazioni potrebbe aggiungersi anche l'Albaverde Traina Srl di Caltanissetta che si giocherà la B1 nelle finali nazionali contro L'Ambra Cavallini Pisa ed il Francavilla di Brindisi. Una prossima stagione di B1 che già si preannuncia esaltante e che i tifosi non vedranno l'ora di gustarsi. Di seguito l'intervista alla schiacciatrice della Duo Rent Terrasini Martina Miceli nel dopo partita vittorioso dei Play Out contro Castella Grotte.

• Karate: Ottimi risultati del Karate Marsala al trofeo dell'amicizia di Palermo, nonostante l'assenza del Maestro Vito Genna impegnato alla coppa Italia in Veneto. Gli atleti Lilibetani accompagnati dal coach Giovanni Cudia e Francesco Pantaleo, in qualità di ufficiale di gara, hanno conquistato due primi posti con Samuele Cudia e Martina Rizzo un secondo posto con Matteo Angileri e un terzo posto con Marco Di Benedetto. Ottime le prestazioni di Francesco Miceli, Giuseppe Casamento, Giuseppe Ferrera, Salvatore Marino, Salvatore Pantaleo e Sofia Pantaleo. Adesso, l'ultimo impegno stagionale, la Trinacria Cup di Marsala.

• Scacchi: Scacchi in simultanea alla scuola Boscarino-Castiglione di Mazara del Vallo. Lo Scacco Club Mazara nell’ambito del progetto finanziato da Sport e Salute “A Scuola dagli Sport della mente” svoltosi presso la scuola “Boscarino-Castiglione di Mazara ha organizzato per oggi, lunedì 22 maggio con inizio alle 14:30, la simultanea scacchistica “Uno contro Tutti”. Lo scacchista impegnato contro 20 giocatori è Michelangelo Sforza già impegnato fino a domenica nella disputa del 54° Campionato Italiano a squadre di serie B. L’esibizione organizzata dal Presidente dello Scacco Club Mazara Agata Di Stefano con il patrocinio del Museo Nazionale degli Scacchi si svolgerà presso l’Aula Magna del plesso centrale di piazzale Montessori. La manifestazione sarà diretta dall’arbitro mazarese Nino Profera. Per informazioni 3392026556.