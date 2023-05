Trapani: - 4 al voto. Conte c'è, Meloni no. Le ultime mosse dei candidati

24/05/2023 06:00:00

Ultime battute per la campagna elettorale di Trapani e delle altre 11 città della provincia chiamate al voto il 28 e 29 maggio.

I quattro candidati sindaco sono pronti ad affrontare le urne. In campo alcuni big a supportare le ragioni del voto ad uno o all’altro candidato.

Punta ad un assessorato alle tradizioni popolari Anna Garuccio: “Uno strumento utile alla valorizzazione della cultura locale, antica di millenni, con focus innanzitutto sulle statue dei misteri, vanto tutto trapanese. Naturale sarà per il nuovo ufficio la collaborazione e la sinergia con l'Unione Maestranze. Parallelamente il progetto prevede la creazione del “Museo degli Ori e degli Argenti dei misteri”, da allocare nel suggestivo monastero di San Domenico o meglio ancora, al palazzo della Vicaria, che sarebbe davvero la sua sede naturale. Il palazzo, già carcere della città Trapani, per lunghissimo tempo ha visto i carcerati impegnati ad apprendere e sviluppare la tecnica della tela e della colla di coniglio, tecnica tutta trapanese, che meriterebbe miglior celebrazione”.



Giacomo Tranchida, intanto, pensa ad una nuova ricollocazione per l’ex hub vaccinale di via Salemi: "Il Comune di Trapani intende promuovere e rafforzare la presenza dell’Università di Palermo nel territorio della provincia, e visto lo sforzo dell’Ateneo di raddoppiare l’offerta formativa per il prossimo anno accademico, passando dai sei corsi attualmente erogati a 12, che renderà più attrattivo il Polo di Trapani, oggi è stato deliberato dalla Giunta Tranchida di fornire all’Università, oltre al “Principe di Napoli”, un’ulteriore ed efficiente struttura in comodato d’uso gratuito, l’ex hub vaccinale di via Salemi, nel quale ospitare in particolare il corso di laurea in “Sistemi agricoli mediterranei”. Questo permetterà di avere più luoghi, efficienti ed accoglienti, nei quali la comunità accademica del Polo potrà svolgere la propria attività di ricerca e di didattica, diventando un’istituzione sempre più qualificante nella Sicilia occidentale”.



Comune che nel frattempo ha approvato il consuntivo 2021, in polemica il candidato Francesco Brillante: “L’approvazione tardiva da parte della giunta del sindaco uscente, del consuntivo 2021, in piena campagna elettorale in corso, ha il sapore della beffa e offende l’intelligenza dei trapanesi. È l’ennesimo tentativo di camuffare le incapacità amministrative del sindaco e dell’esecutivo che, vale la pena ricordarlo, il 15 novembre 2022 sono stati commissariati dall’assessorato regionale alle autonomie locali per non aver approvato atti obbligatori come il Rendiconto 2021 ed il Bilancio di Previsione 2022/2024. L’atto obbligatorio tardivamente discusso in giunta è privo di valore tecnico giuridico, e approvato senza il parere del collegio dei revisori dei conti, organismo di controllo tenuto all’oscuro del documento. È solo una goffa manovra elettorale, imbarazzante quanto tardiva, per gettare fumo negli occhi dei cittadini elettori. Trapani è in cammino, sì, ma verso il baratro del dissesto finanziario”.

Per Francesco Brillante ci sarà il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, domani, giovedì 25.

Non verrà a Trapani, invece, la premier Giorgia Meloni, che si fermerà a Catania per la chiusura della campagna elettorale nel capoluogo etneo. Ma la cosa non si deve dire in giro, bisbigliano nelle chat i sostenitori di Maurizio Miceli.