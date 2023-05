Arriva a Trapani e Favignana la campagna velica "Life A-Mar"

25/05/2023 14:00:00

Saranno coinvolte anche Trapani e Favignana, domani e sabato, nella campagna velica di "Life A-Mar" coordinata da Triton Research insieme a Federparchi, Lipu, Lega Navale Italiana che sbarcherà in Sicilia.

L'Isola è infatti la seconda tappa della nobile campagna velica partita dalla Liguria che, nelle prossime settimane fino alla fine di giugno, costeggerà il litorale tirrenico alla scoperta e riscoperta di alcune perle naturali, parte dei 288 siti marini di Natura 2000, la rete di oasi protette istituita dall’Unione Europea.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto LIFE A-MAR NATURA 2000 finanziato dal Programma LIFE dell’unione Europea e cofinanziato dai Parchi Nazionali di Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Asinara, si articola in due momenti: una campagna a mare, coordinata da Triton Research con il supporto di Lega Navale Italiana che avrà l’obiettivo di far conoscere i principali siti marini della Rete Natura 2000 ed una serie di incontri partecipativi, visite guidate ed eventi a terra, coordinati da Federparchi-Europarc Italia e LIPU, per promuovere nei confronti di tutti gli “utenti del mare” una fruizione consapevole e responsabile di questo straordinario scrigno di biodiversità.

Ed è proprio il rispetto della legalità, inteso anche come educazione a un approccio più etico e sostenibile ai tesori della natura, il file-rouge di questa campagna velica che ha ricevuto il prezioso supporto operativo di Lega Navale Italiana con gli scafi confiscati alla criminalità organizzata per traffici illeciti e recuperati per svolgere attività istituzionali come questa. In particolare, saranno Our Dream e Lion le due barche a vela che accompagneranno la regata lungo le coste della Sicilia Occidentale e Orientale.

Il via a Palermo lo scorso 23maggio, nella Giornata Nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa, dove Our Dream insieme ad un’altra decina di imbarcazione di soci LNI hanno veleggiato nel golfo di Palermo con i ragazzi della Scuola Falcone del quartiere Zen di Palermo, recentemente assurta agli onori della cronaca per l'arresto della dirigente per mala gestio. La veleggiata si è svolta con il saluto dell'Assessore allo sport del Comune di Palermo ed il patrocinio di Fondazione Falcone.

In parallelo Lipu ha organizato un evento presso la Riserva Naturale Orientale Isola delle Femmine e Capo Gallo. Il tour è proseguito poi lungo la costa occidentale, tra i fondali meravigliosi di San Vito Lo Capo, con la Riserva dello Zingaro, Trapani, Levanzo e Favignana.

Domami 26 e sabato 27 Maggio sono previsti due incontri partecipati, il primo presso la sede di Lega Navale di Trapani con il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Magistrati ed il secondo presso il resort Il Mulino a Favignana. Il programma sarà arricchito da due visite guidate gratuite e aperte a tutti i cittadini: il 27 maggio alle 10, presso l’ex Stabilimento Florio per raccontare l’importanza della pesca tradizionale e, in particolare, del tonno rosso nell’arcipelago; il 28 maggio alle 10, presso l’ex Parcheggio c/o Cala Rossa per esplorare le cave di Favignana, tra paesaggi naturali e costruiti dall’uomo.

Dal 30 maggio al 4 giugno, una seconda imbarcazione, Lion, si dirigerà verso la costa orientale per visitare la spettacolare foresta corallina e le innumerevoli meraviglie sommerse che circondano il blu dei mari attorno all’Area Marina Protetta Capo Milazzo, con un incontro partecipativo il 31 maggio a Milazzo presso il Teatro Trifiletti e una visita guidata tra le isole di Vulcano, Stromboli, Lipari, Panarea, Salina e Filicudi, prevista nel week-end del 3 e 4 giugno, da Punta Mazza e Baia di Rinella a levante, fino alle Piscine di Venere e Punta Messinese a ponente.

Il calendario della campagna velica proseguirà con tappe in Toscana (5-11 giugno), lungo il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, in Sardegna (14-20 giugno), tra il Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena, il Parco Nazionale dell’Asinara e Oristano, per concludersi in Lazio (22-28 giugno), alla scoperta del Parco Nazionale del Circeo e delle coste più vicine a Ostia, dove il 28 giugno si terrà l’evento conclusivo.