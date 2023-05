Trapani al voto. Conte per Brillante, scontro Miceli - Tranchida su Bresciana. La paura del voto disgiunto

26/05/2023 06:00:00

Domenica Trapani va al voto. Queste ultime ore di campagna elettorale sono caratterizzate dal tour di Giuseppe Conte, a sostegno del candidato mezzo dem e mezzo grillino Brillante, e dalla querelle Tranchida - Miceli sui pozzi di Bresciana.

CONTE. Il presidente Giuseppe Conte, capo politico del Movimento 5 Stelle, è stato a Trapani per sostenere il candidato sindaco Francesco Brillante. Dopo una breve sosta ed una passeggiata al mercatino di Piazzale Ilio, nel corso della quale s’è fermato a parlare con alcuni cittadini trapanesi, il presidente Conte, seguito dal suo staff, dai dirigenti del M5S in Sicilia e in Provincia di Trapani, e dai deputati regionali Nuccio Di Paola e Cristina Cimminnisi, s’è spostato nel quartiere di Villa Rosina. Conte ha tenuto un comizio sottolineando la “differenza” e la “distanza” tra il Movimento 5 Stelle e altre formazioni politiche, in particolare quelle che sono al Governo. Un discorso fortemente e volutamente identitario, di cuore e di testa, che ha strappato molti applausi e approvazione tra le centinaia di cittadini, soprattutto abitanti del quartiere, accorsi per manifestare la loro disapprovazione per quanto la politica delle precedenti amministrazioni comunali poco abbia fatto per assecondare i bisogni e le richieste manifestate per anni, a cominciare dal completamento del 5° stralcio delle opere di urbanizzazione primaria, le cui complesse vicende amministrative sono note, fino alla definitiva revoca del finanziamento per la mancata presentazione di un progetto esecutivo. Sul palco insieme a Conte è intervenuto Francesco Brillante: «Siamo impegnati – ha detto – a dare una soluzione concreta e definitiva al quartiere di Villarosina, non a caso il Presidente Conte ha voluto incontrare gli abitanti e rendersi conto di persona dello stato di abbandono a cui è stato relegato a causa del disinteresse. L’amministrazione uscente continua a vendere fumo dopo che per 5 anni è rimasta inerte, noi faremo il nostro dovere con una progettazione seria di risanamento impegnando i nostri referenti regionali e nazionali e la presenza di Conte oggi ha un significato».

TRANCHIDA. Giacomo Tranchida, sindaco uscente, replica in un video a Maurizio Miceli sulla questione della cattiva protezione dei pozzi del Comune che si trovano a Bresciana, località vicino Campobello di Mazara. Ecco la dichiarazione di Tranchida alla redazione di Tp24. "Ha individuato l'unico punto non protetto in una proprietà di 400 ettari. Ha avuto qualche imbeccata - dice Tranchida - e c'è un po' di babbio su una vicenda molto seria. Non si può mettere una videosorveglianza su una proprietà così estesa".

MICELI. Da parte sua, Maurizio Miceli, punta le ultime ore della campagna elettorale per sensibilizzare gli elettori sul voto disgiunto, sulla possibilità cioè di votare un candidato di una delle dieci liste a sostegno di Tranchida, ad esempio, ma indicando lui come Sindaco. E' una possibilità che la legge elettorale dà all'elettore, ma è spesso poco pubblicizzata. Basta tenere a mente che la scheda elettorale è una, ma i voti sono due, uno per il Sindaco e uno per il consiglio. Quindi basta mettere prima la X sul nome del candidato Sindaco che si vuole votare, e poi la x su qualsiasi lista per il consiglio, scrivendo accanto il nome del candidato al consiglio. Dalle parti di Tranchida il tema del voto disgiunto mette una certa ansia. Non è un caso se in queste ore arrivano agli elettori decine di messaggi su come evitare il voto disgiunto ...