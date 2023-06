Sicilia, ecco quanto costerà quest'anno andare in spiaggia

05/06/2023 20:00:00

Questa estate una giornata al mare per una coppia andrà da un minimo di 20 euro a giugno fino ai 40 euro nel mese di agosto. Per una giornata sulle spiagge più rinomate dell'Isola, San Vito Lo Capo e Taormina, il costo sale anche a 50 euro.

Per quel che riguarda gli aumenti degli stabilimenti balneari il centro studi regionale di Cna ha compiuto un’analisi su 150 operatori del settore balneare di tutta la Sicilia, che evidenza che circa il 53 per cento di strutture manterrà gli stessi prezzi del 2022, il 29 per cento prevede un aumento del 5 per cento in più e solo il 18 per cento delle strutture applicherà un surplus del 10 per cento.

Gli aumenti dei prezzi negli stabilimenti balneari dovuti al rincaro di benzina, bollette e spesa, tutto sommato è abbastanza contenuto Sui gestori delle spiagge poi c'è ancora una spada di damocle, quella dell’incertezza legata alla liberalizzazione delle concessioni. La direttiva europea Bolkestein prevede la scadenza di quelle attuali al prossimo 31 dicembre. Dopo si assegneranno le nuove, il consiglio di Stato, infatti, ha bocciato la proroga che aveva deciso il governo Meloni.

La Regione difficilmente sarà pronta entro gennaio del 2024 con i bandi di gara perché i comuni molti comuni non sono ancora pronti con il piano di utilizzo del demanio marittimo. L'assessore al Territorio e Ambiente Elena Pagana ha istituito un nucleo di esperti e vuole inviare i commissari alle amministrazioni in ritardo.