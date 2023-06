Marsala: "togliete quelle lapidi e ogni targa dal Monumento ai Mille"

06/06/2023 04:00:00

Il Monumento ai Mille di Marsala è ormai sempre più simbolo e museo dell'abbandono. Sono in tanti i turisti che nell'ultimo periodo sono stati a Marsala per visitarlo, tutti rimasti delusi di aver trovato un museo che non c'è, un luogo che non ricorda al momento l'epopea e la storia dei Garibaldini.

A questo punto c'è chi suggerisce di togliere ogni lapide e riferimento ai Mille e di farne un Museo del Mare, come suggerisce il nostro lettore che è stato a Marsala qulche giorno fa, Giancarlo Gagliardini. Qui la sua considerazione sul Monumento:

"Ho fatto tanti chilometri per venire a vedere dove erano sbarcati i Mille. Tanta delusione nel vedere un monumento abbandonato.

Che dirvi? Indipendentemente dal vostro spirito contro, anche comprensibile... Indipendentemente dall'opinione politica,

Indipendentemente da tutto. Togliete ogni targa, ogni lapide, ogni riferimento ai Mille.

Fatene un monumento al mare, con la pro-loco, con altre associazioni che potrebbero usufruirne perché mancanti di sedi e che con soddisfazione potrebbero farlo vivere.

Ma non lasciatelo così, è qualcosa di brutto , di insensato, non solo per Marsala ma per tutti. Fate una piccola lapide lì vicino per ricordare lo sbarco , niente di più , non si chiede di più. Non si chiede altro.

Togliete il fastidio per alcuni, togliete la vergogna per i più, in cui io mi trovo per un insegnamento ricevuto".