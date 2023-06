Fonti energetiche rinnovalbili, Mazara è la città più "green" in Italia

09/06/2023 13:36:00

Di strada da fare in materia di utilizzo di fonti energetiche alternative ce n'è ancora tanta da fare in Italia. Ma proprio dalla nostra provincia arrivano i primi segnali incoraggianti per una inversione di tendenza che lascia ben sperare per il futuro.

Mazara del Vallo, infatti, è stata incoronata regina delle fonti rinnovabili. Più dietro, ma comunque con un piazzamento di rispetto, Trapani. Legambiente ha stilato la classifica dei Comuni italiani che puntano sull' “energia pulita”.

E tra i Comuni che hanno realizzato nuovi impianti da fonti rinnovabili, in vetta c'è proprio Mazara con 99 Mw di nuova potenza installata nel 2022 di cui 82 Mw di fotovoltaico. Seguono il Comune di Uta in Provincia di Cagliari, dove le rinnovabili crescono di 83 MW, di cui 78 MW sempre di fotovoltaico, il Comune di Viterbo con 78 MW in più rispetto al 2021. Tra i primi dieci Comuni c'è anche Trapani che si piazza al sesto posto.

Mazara del Vallo rientra anche tra i primi dieci Comuni del fotovoltaico, piazzandosi al terzo posto della classifica nazionale.

Cresce, invece, troppo lentamente l’eolico, una tecnologia che segna nel 2022 un aumento complessivo solo del 4,7% rispetto al 2021 installati su 84 comuni, arrivando ad una potenza complessiva di 11.788,00 MW.

Entrando nello specifico delle diverse realtà territoriali, in termini di nuovo installato, è il Comune di Orta Nuova in Provincia di Foggia a registrare il maggior quantitativo di nuovo eolico con 51 MW, seguito poi dal Comune di Lacedonia in Provincia di Avellino con 50,5 MW e dal Comune di Trapani con 43,8 MW.