Concerti Urgenti Tour: Vinicio Capossela il 21 luglio in Concerto alle Cantine Fina di Marsala

09/06/2023 15:09:00

L'energia ribelle di Vinicio Capossela irrompe venerdì 21 luglio alle Cantine Fina di Marsala per un concerto che non si conforma a regole e convenzioni.



Le Cantine Fina, tra i tesori nascosti delle colline di Marsala, in Contrada Bausa, con vista straordinaria sulle Isole Egadi, hanno segnato un altro colpo, ospitando l'atteso "Concerti urgenti tour" di Vinicio Capossela dopo il grande successo registrato per Cantine Aperte lo scorso maggio. Non è retorico dire che si tratta di un concerto molto atteso, per tanti motivi. Perché ci farà ascoltare brani tratti dall'ultimo album di Capossela, "Tredici canzoni urgenti", un capolavoro che risuona come una promessa di cambiamento. Perché non teme di rompere gli schemi, donando un'esperienza autentica e senza compromessi. Perché già durante le altre tappe del tour ha saputo emozionare e catturare il pubblico con canzoni intrise di poesia e profondità.

Sarà facile lasciare che le armonie e le parole audaci di Capossela vi catturino, mentre lo spazio di Cantine Fina diventa un approdo per anime libere.



Ispirato dalle tematiche più attuali e impellenti della nostra società, Vinicio Capossela guiderà il pubblico attraverso un vortice di emozioni, sfiorando le corde più intime dell'anima, senza mai essere banale.

Il concerto avrà inizio alle ore 21:00 e Cantine Fina ha messo in vendita 700 posti per questa esperienza. Le prevendite sono già aperte e si potete prenotare il vostro posto su Tickettando, con biglietti a partire da 47 euro.



Sarà un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza che va oltre la semplice dimensione musicale, una festa da ricordare.