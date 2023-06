Girolamo Arresta vince la 21^ edizione dello Slalom Agro Ericino

Concerti Urgenti Tour: Vinicio Capossela il 21 luglio in Concerto alle Cantine Fina di Marsala

L'energia ribelle di Vinicio Capossela irrompe venerdì 21 luglio alle Cantine Fina di Marsala per un concerto che non si conforma a regole e convenzioni. Le Cantine Fina, tra i tesori nascosti delle colline di Marsala, in Contrada Bausa,...