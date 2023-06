La morte di Berlusconi, la fine di un'epoca

12/06/2023 10:37:00

14,15 - I funerali di Silvio Berlusconi si svolgeranno mercoledì nel Duomo di Milano. Lo conferma la Diocesi meneghina, che non ha dato ancora indicazioni sull'orario delle esequie. Intanto nelle prossime ore la salma potrebbe essere trasferita ad Arcore.

Cordoglio dalle massime cariche dello Stato: "Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi". E' un passaggio della dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il premier Giorgia Meloni ha annullato gli impegni in agenda. Con Silvio Berlusconi, "l'Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta", ha dichiarato ricordando l'alleato in un video registrato nel suo studio a Palazzo Chigi.

12,20 - Sono tante le reazioni alla morte di Silvio Berlusconi anche dalla Sicilia, e dal mondo politico dell'Isola.

"Sono sconvolto. Per me è venuto a mancare un fratello. Non me lo aspettavo. Pensavo che superasse anche questa. Sono senza parole". Lo dice all'Adnkronos, tra le lacrime, Marcello Dell'Utri, l'ex senatore di Forza Italia, commentando la notizia della morte di Silvio Berlusconi, deceduto oggi all'età di 86 anni.

«Eravamo tutti convinti che superasse anche questa. Oggi sono davvero molto molto triste. È come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita, come un parente, forse di più. Con lui mi sono confidato, con lui ho litigato, gioito, in questo momento non mi vengono neppure le parole», ha commentato invece Gianfranco Miccichè, punto di riferimento in Sicilia, fino a qualche mese fa, per Forza Italia.

11,45 - È morto Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio, politico, imprenditore immobiliare e magnate della televisione commerciale che, nel 1994, è riuscito a sfruttare la crisi dei partiti travolti dalle inchieste di Mani pulite per entrare in politica con un partito nuovo, Forza Italia, e restarci per i successivi trent’anni, si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi è morto il 12 giugno 2023, all'età di 86 anni. Era malato di leucemia. Una figura criticata e applaudita, odiata e amata, condannata e assolta. Ma comunque la si pensi, è difficile non vedere in Berlusconi una figura che ha segnato un prima e un dopo nella storia della politica italiana.

«La notizia della morte di Silvio Berlusconi mi sconvolge, essendo venuto meno non soltanto il mio leader politico ma un fraterno amico. Esprimo la mia più affettuosa vicinanza e il mio più sentito cordoglio ai familiari. L’Italia perde un grande statista, un uomo che ha cambiato la politica, dando una casa comune a quanti si riconoscono nei valori liberali che hanno garantito la tenuta democratica del Paese. Berlusconi è stato un leader che ha dominato la scena politica internazionale degli ultimi 30 anni. Personalmente perdo un riferimento politico e una guida, al quale devo il mio impegno diretto nelle istituzioni, ma soprattutto un amico con il quale ho condiviso anni di battaglie per la libertà e per il bene dell’Italia». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la notizia della scomparsa del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

"La morte di Berlusconi travalica infatti la cronaca politica di parte assumendo una dimensione nazionale. In questi 30 anni il protagonismo del Cavaliere ha segnato profondamente non solo la politica e il rapporto tra gli italiani e chi li rappresenta ma la società, la cultura" scrive Il Sole 24 Ore. Qui l'articolo.

Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente”. pic.twitter.com/URLk802bcJ — AC Monza (@ACMonza) June 12, 2023

Wired pubblica invece una completa biografia del Cav. La potete leggere qui.

"Silvio Berlusconi è morto. L’uomo con il sole in tasca, il caimano, il cavaliere, l’unto del signore, il presidente operaio, il cantante da crociera, sua emittenza e la folla intera di personaggi che egli stesso si era cucito addosso ora appartengono alla storia, non più alla cronaca. E forse solo adesso ogni cosa potrà essere finalmente dipanata più serenamente dai suoi avversari, ma anche da chi gli fu vicino in ciascuna delle mille vite che visse, o raccontò d’aver vissuto". Comincia con queste parole un bell'articolo de L'Essenziale. Cliccate qui per leggerlo.

11,00 - Qualche secondo appena dopo l'annuncio del decesso di Silvio Berlusconi, la notizia è rimbalzata sui siti di tutto il mondo. Tra i primi, le agenzie russe Tass e Ria Novosti, seguite da Bbc, The Times, Financial Times, Le Monde, i giornali spagnoli El Mundo ed El Pais.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi è stata confermata anche dalle reti Mediaset. I primi a darla, in lacrime, sono stati Federica Panicucci e Francesco Vecchi dagli studi di Mattina5.

Tutte le trasmissioni Mediaset sono state interrotte per annunciare uno speciale in onore del leader di Forza Italia.

Qui invece l'annuncio in diretta su Rai Uno.

10,00 - E' morto Silvio Berlusconi.

Il politico ed imprenditore più noto d'Italia si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate questa mattina.

Aveva 86 anni.

Tre volte primo ministro, fondatore di Forza Italia e di un impero televisivo ed editoriale che ha influenzato l'Italia dagli anni '80 in poi, Silvio Berlusconi è stato anche presidente del Milan.