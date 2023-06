La morte di Berlusconi. Forza Italia in Sicilia a lutto, e sua "moglie" è deputata eletta a Marsala ...

12/06/2023 15:36:00

"La Sicilia ha perso oggi un grande amico. L'Italia ha perso un uomo che ne ha segnato la storia economica, sociale, politica e culturale rappresentando un modello di impresa e un modello di politica liberale, moderata e democratica. Noi di Forza Italia proseguiremo il suo impegno per la democrazia e per i valori della libertà." Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana.

"L'Italia perde uno dei più grandi statisti della sua storia. Un uomo che in tutta la sua vita, prima come imprenditore e poi come rappresentante delle istituzioni e di governo, ha dedicato le proprie energie a creare nuove opportunità per tutti, nuovo sviluppo, nuova economia, sempre all'insegna della libertà e dei valori della democrazia liberale.La Sicilia in particolare perde un grande amico, un uomo che nei tanti anni del suo impegno civile si è sempre dimostrato vicino alle esigenze della nostra terra e dei suoi cittadini. Tutti noi di Forza Italia perdiamo non soltanto un leader indiscusso e una guida carismatica, ma un grande e fraterno amico." Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

La compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, è deputata, eletta tra l'altro, tra le polemiche, nel collegio di Marsala, che comprnede tutta la provincia di Trapani. Le polemiche sono dovute al fatto che Fascina non è mai venuta né prima né dopo le elezioni a visitare la provincia di Trapani e Marsala. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si è sposato tre volte nel corso della sua vita. Prima con Carla Elvira dall’Oglio, con cui ha avuto i figli Pier Silvio e Marina, poi con l’attrice Veronica Lario, da cui sono nati Barbara, Eleonora e Luigi, e infine l’unione con Marta Fascina, celebrata nel marzo 2022, ma dal solo valore simbolico. Prima di conoscere l'attuale compagna, il Cavaliere ha avuto una relazione con Francesca Pascale che, dopo la rottura, si è sposata con la cantante Paola Turci.

Fascina ha 33 anni, è originaria di Porto Salvo, in Calabria, ed è 54 anni più giovane del compagno. È sempre stata vicino al Premier durante i giorni del ricovero all'Ospedale San Raffaele di Milano, mostrandogli il suo amore e il suo affetto fino alla fine.