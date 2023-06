Morte Berlusconi. Le reazioni di Dell'Utri e Miccichè

12/06/2023 12:25:00

Sono tante le reazioni alla morte di Silvio Berlusconi anche dalla Sicilia, e dal mondo politico dell'Isola.

"Sono sconvolto. Per me è venuto a mancare un fratello. Non me lo aspettavo. Pensavo che superasse anche questa. Sono senza parole". Lo dice all'Adnkronos, tra le lacrime, Marcello Dell'Utri, l'ex senatore di Forza Italia, commentando la notizia della morte di Silvio Berlusconi, deceduto oggi all'età di 86 anni.

«Eravamo tutti convinti che superasse anche questa. Oggi sono davvero molto molto triste. È come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita, come un parente, forse di più. Con lui mi sono confidato, con lui ho litigato, gioito, in questo momento non mi vengono neppure le parole», ha commentato invece Gianfranco Miccichè, punto di riferimento in Sicilia, fino a qualche mese fa, per Forza Italia.