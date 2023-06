Trapani, salvato un gatto che era finito con la testa dentro una bottiglia 

13/06/2023 16:19:00

Era rimasto incastrato con la testa dentro una bottiglia di plastica, rischiando di soffocare. A salvare il gatto, le volontarie dell'Oipa Chiara e Annalisa grazie anche al prezioso contributo dei vigili del fuoco. Il felino, ieri sera, mentre si diimenava per tirare la testa fuori dalla bottiglia è stato notato da una donna in via Palma, a Trapani, che ha subito dato l'allarme.

Impossibile, però, avvicinarlo. Spaventato il gatto è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Lo hanno cercato dappertutto anche nei cortili interni dei palazzi di via Palma, Genuardi e Conte Agostino Pepoli. Nemmeno l'ombra, però,

Oggi è stato ritrovato e soccorso. Il gatto è stato poi trasportato in un ambulatorio veterinario di Trapani, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.