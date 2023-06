13/06/2023 13:30:00

Filippo Cutrona è il nuovo responsabile della Camera del lavoro di Castelvetrano. A nominare Cutrona, già segretario generale della Cgil di Trapani, è stata la segreteria provinciale della Cgil.Obiettivo della Cgil, con la nomina del nuovo responsabile, è quello di rafforzare la presenza e l’attività del sindacato nel complesso territorio castelvetranese.

"La mia attività sindacale - dice il sindacalista Filippo Cutrona - è iniziata a Castelvetrano. Ritornare lì è, per me, motivo di orgoglio oltre che un atto di riconoscenza. Il mio impegno - conclude - sarà quello di fare in modo che le lavoratrici e i lavoratori abbiano nella Camera del Lavoro un punto di riferimento nella difesa dei loro diritti contrattuali e nell'affermazione della legalità in un territorio in cui la mafia si è, troppo spesso, frapposta allo sviluppo del territorio a danno di una imprenditoria, di una economia e di una occupazione sana".