Poliambulatorio Morana Salus: gli appuntamenti di giugno con gli specialisti

13/06/2023 09:40:00

Prendersi cura di sé è fondamentale per preservare la propria salute e il benessere psicofisico. E per farlo al meglio, il Poliambulatorio Morana Salus a Marsala (Contrada Conca 348) mette a disposizione un'ampia gamma di servizi specialistici, offerti da medici di grande esperienza provenienti dalle più importanti realtà.



In questo mese di giugno, numerosi esperti mettono a disposizione la propria competenza presso la clinica, offrendo l'opportunità di affrontare in modo professionale e personalizzato diverse problematiche mediche.

Neuropsichiatria - Il Dott. Benedetto Morana sarà disponibile presso il Poliambulatorio Morana Salus il 19 e 26 giugno;

- Il Dott. Benedetto Morana sarà disponibile presso il Poliambulatorio Morana Salus il 19 e 26 giugno; Neurologia - La Dott.ssa Paola Mangiapane sarà presente il 27 giugno;

- La Dott.ssa Paola Mangiapane sarà presente il 27 giugno; Neurochirurgia - Il Prof. Giovanni Grasso sarà disponibile il 27 giugno;

- Il Prof. Giovanni Grasso sarà disponibile il 27 giugno; Pneumologia | Allergologia - Il Dott. Gaspare Marino sarà disponibile il 19 e il 28 giugno;

- Il Dott. Gaspare Marino sarà disponibile il 19 e il 28 giugno; Chirurgia Plastica ed Estetica - Il Dott. Melloni sarà disponibile il 20 giugno;

- Il Dott. Melloni sarà disponibile il 20 giugno; Oculistica - Il Dott. Nicola Ardagna sarà presente il 15 e il 29 giugno;

- Il Dott. Nicola Ardagna sarà presente il 15 e il 29 giugno; Ortopedia - Il Dott. Pietro Palazzolo sarà disponibile il 21 giugno;

- Il Dott. Pietro Palazzolo sarà disponibile il 21 giugno; Reumatologia - Il Dott. Salvatore Sallì sarà presente il 30 giugno;

- Il Dott. Salvatore Sallì sarà presente il 30 giugno; Dermatologia - Il Dott. Luciano Termini sarà disponibile il 24 giugno;

- Il Dott. Luciano Termini sarà disponibile il 24 giugno; Urologia - Il Dott. Emanuele Caldarera sarà presente il 14, 21 e 28 giugno;

- Il Dott. Emanuele Caldarera sarà presente il 14, 21 e 28 giugno; Endocrinologia - La Dott.ssa Nicoletta Benenati sarà disponibile il 18 giugno;

- La Dott.ssa Nicoletta Benenati sarà disponibile il 18 giugno; Cardiologia - La Dott.ssa Caterina Attardo sarà presente tutti i martedì e venerdì. Il Dott. Antonino Milidoni sarà disponibile il 26 giugno;

- La Dott.ssa Caterina Attardo sarà presente tutti i martedì e venerdì. Il Dott. Antonino Milidoni sarà disponibile il 26 giugno; Nutrizionista - La Dott.ssa Federica Zarbo sarà disponibile tutti i martedì e giovedì.



Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 0923 196 61 35 o il numero 320 115 28 52, oppure recarsi presso il Poliambulatorio in Contrada Conca, 348 a Marsala (Trapani).