A Valderice la prima riunione del consiglio comunale. Camillo Iovino eletto presidente

13/06/2023 12:22:00

Il nuovo Consiglio comunale di Valderice è già al lavoro. Ieri sera la prima riunione. Durante la seduta sono stati eletti il presidente e il vice presidente. La maggioranza consiliare ha espresso il voto a favore del consigliere Camillo Iovino, come presidente del massimo consesso civico, per l'esperienza maturata negli anni e per i ruoli ricoperti in precedenza.

La vice presidenza invece, è stata affidata ad un componente della minoranza consiliare, e nello specifico, alla consigliera Caterina Baiata.

I consiglieri eletti e che faranno parte del Consiglio Dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini sono Massimo Di Gregorio, Marianna Pavia e Ruggero Sugameli; mentre sono stati eletti per la Commissione Elettorale Lucia Blunda, Maria Iovino e Francesco Minaudo.