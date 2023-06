Bica ha vinto il ricorso contro Catania ed è deputato regionale (questa volta davvero)

15/06/2023 10:15:00

L'ex Sindaco di Custonaci, Giuseppe Bica, ha vinto il ricorso contro Nicola Catania, ex Sindaco di Partanna e deputato eletto in Fratelli d'Italia alle ultime regionali del Settembre 2022. Bica era arrivato secondo, nella lista, e aveva presentato ricorso in sede civile contro Catania, ritenendolo incandidabile. Il Tribunale di Palermo ha accolto la richiesta di Bica.

La notizia è stata data dal consigliere comunale di Mazara, Giorgio Randazzo, e dall'ex deputato regionale di Trapani, Livio Marrocco. Qualche giorno fa Tp24 aveva anticipato la notizia, alla quale erano seguite tutta una serie di smentite e accuse varie.

Adesso pare che ci sia l'ufficialità.

Catania, come si legge nell'estratto della sentenza che pubblichiamo, è stato dichiarato incandidabile, quindi ineleggibile. Dovrà anche pagare le spese legali a Bica: cinquemila euro.

Qui invece i motivi del ricorso di Bica.