La marsalese Antonella Ingianni nella Direzione nazionale di Europa Verde

12/12/2024 17:05:00

La marsalese Antonella Ingianni, co-portavoce regionale di Europa Verde in Sicilia, è stata recentemente eletta nella Direzione nazionale del partito durante l’assemblea che ha rinnovato gli organigrammi. Questo traguardo riflette il lavoro intenso svolto dal partito nell’Isola, dove, attraverso l’Alleanza Verdi Sinistra, ha contribuito nel 2022 all’elezione di 16 parlamentari, segnando il ritorno dei Verdi in Parlamento dopo 14 anni.

Un nuovo ecologismo per Sicilia e Italia

Ingianni attribuisce il successo del partito a una riorganizzazione territoriale e a un approccio scientifico alle tematiche ambientali. Europa Verde si distingue per un’azione politica che va oltre i semplici slogan, promuovendo una visione integrata che lega ambiente, economia e giustizia sociale. La visione ecologista del partito combina la tutela della natura con uno sviluppo economico sostenibile, ponendo al centro temi cruciali come la riduzione delle emissioni, il rispetto del lavoro e la giustizia climatica.

Le sfide siciliane e la critica al Ponte sullo Stretto

Nel suo nuovo incarico a livello nazionale, Ingianni si impegnerà a portare in primo piano le questioni più critiche per la Sicilia. Tra le priorità figurano: Gestione delle risorse idriche, con un occhio alla sempre più pressante emergenza siccità. Mobilità e infrastrutture, puntando a soluzioni sostenibili. Consumo di suolo e desertificazione, fenomeni che stanno trasformando profondamente il paesaggio siciliano. Ingianni ha espresso il suo disappunto verso la scelta del governo Meloni di destinare ingenti risorse al progetto del Ponte sullo Stretto, sostenendo che tali fondi andrebbero piuttosto utilizzati per affrontare le reali emergenze ambientali e sociali dell’Isola.

No a rifiuti radioattivi e inceneritori, sì all’economia circolare

Un altro tema prioritario per Ingianni è l’opposizione a progetti controversi come la costruzione di un deposito per i rifiuti radioattivi e l’introduzione di nuovi inceneritori. La co-portavoce di Europa Verde propone un’alternativa basata sull’economia circolare, che valorizza la riduzione, il riuso e il riciclo dei materiali, con una gestione sostenibile del territorio e del paesaggio.

Verso le elezioni amministrative e provinciali

Guardando alle prossime elezioni amministrative di Marsala e alle probabili elezioni provinciali, Europa Verde si prepara a contrastare la crescita delle forze di destra. Il partito punta a coinvolgere persone oneste e competenti, riportando al voto i cittadini che si sono astenuti e offrendo un’alternativa politica basata su responsabilità, lungimiranza e cambiamento concreto.

Con il suo nuovo ruolo, Antonella Ingianni rappresenta una Sicilia che vuole essere protagonista del dibattito nazionale sulle sfide ambientali e sociali, portando avanti un modello di politica sostenibile e inclusiva.