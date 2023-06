L'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Le parole del Sindaco di Buseto e dei sindacati 

16/06/2023 14:04:00

La Cgil e la Flai esprimono profondo cordoglio ai familiari dell'operaio, dipendente di una azienda agricola, vittima, ieri pomeriggio, di un incidente sul lavoro a Buseto Palizzolo.

"Non si può continuare a morire sul lavoro. Dall'inizo dell'anno, in Sicilia, è una strage che va fermata. Dalle parole bisogna passare ai fatti".

Ad affermarlo sono la segretaria generale della Cgil Liria Canzoneri e il segretario provinciale della Flai Cgil Giovanni Di Dia.

"La sicurezza - dicono i sindacalisti - è il punto cardine di un lavoro che punta alla qualità e al rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori. Passare dalle parole ai fatti vuol dire aumentare i controlli e pretendere che le imprese investano sulla sicurezza e sulla formazione.

Bisogna avere chiaro che la sicurezza non è ne' un costo per le aziende ne' un fastidio per i lavoratori, anzi proprio i lavoratori devono osservare e pretendere il rispetto delle norme sulla sicirezza. È inaccettabile che un lavoratore muoia schiacciato da un trattore mentre esegue i lavori di manutenzione al mezzo agricolo. Continueremo a sensibilizzare le istituzioni, le imprese e i lavoratori affinché il rispetto delle norme sulla sicurezza, che si traduce anche nel rispetto della legalità, sia una condizione indispensabile in tutti i luoghi di lavoro".

“Schiacciato da un trattore a 41 anni. È inaccettabile morire così, sul posto di lavoro”. Lo affermano Tommaso Macaddino e Roberto Giacalone, segretari generale della Uil e della Uila Trapani.

“In attesa che vengano chiarite le cause di questo tragico incidente – aggiungono -, ci stringiamo intorno al dolore della famiglia. Allo stesso tempo vogliamo cogliere l’occasione per ribadire, ancora una volta, che il rispetto delle regole e l’applicazione delle norme è fondamentale per salvare molte vite. È importante, per questo, condividere il valore della cultura della sicurezza, della prevenzione e alzare il livello di attenzione sul tema con il confronto, l’informazione e la formazione. Non possiamo permettere che anche una sola persona si infortuni o perda la vita mentre si trova sul posto di lavoro. Ed è per questo motivo non intendiamo arretrare nelle nostre rivendicazioni. Chiediamo – concludono - che aumentino i controlli, le ispezioni e gli ispettori. Per la Uil l’obiettivo resta quello di “zero morti sul lavoro”: proseguiremo, pertanto, nel nostro impegno di sensibilizzazione, confronto e denuncia”.

Il sindaco di Buseto Palizzolo, Francesco Poma, esprime profondo cordoglio ai familiari dell’operaio morto, a causa di un incidente sul lavoro: "Tragedie come queste non dovrebbero mai accadere. L’intera Amministrazione Comunale di Buseto si stringe al dolore dei familiari".