Mammomat: rivoluzione nella mammografia a basso dosaggio presso la Casa di Cura Morana

16/06/2023 09:27:00

La diagnosi precoce può salvare una vita. Quando il cancro viene rilevato nelle fasi iniziali, le opzioni di trattamento sono più efficaci e le possibilità di guarigione sono significativamente più alte. La mammografia è uno strumento di screening essenziale che consente di individuare lesioni sospette prima che diventino evidenti al tatto o causino sintomi.



L'innovazione nella diagnosi del cancro al seno ha raggiunto un nuovo traguardo con l'introduzione dell’apparecchiatura Mammomat Inspiration di Siemens Healthineers, di cui è dotata la Casa di Cura Morana a Marsala (Contrada Dara 744/D).

Questo sistema all'avanguardia offre una mammografia a basso dosaggio, garantendo un'immagine di massima qualità senza compromessi. Grazie a questa tecnologia di ultima generazione, le donne possono beneficiare di una diagnosi precoce, fondamentale nella lotta contro questa malattia che colpisce una donna su dieci nel corso della vita.



Mammomat Inspiration rappresenta una vera e propria evoluzione nella diagnosi del cancro al seno, offrendo una mammografia a basso dosaggio, che combina una minima esposizione alle radiazioni con una qualità d'immagine eccezionale, in grado di rilevare anche i dettagli più piccoli.

Il sistema è dotato di una gamma completa di funzionalità, inclusi lo screening, la diagnostica, la biopsia stereotassica e la tomosintesi 3D. Il sistema è dotato di un tubo al tungsteno, che permette di ottenere immagini di alta qualità, particolarmente utili nella valutazione del tessuto mammario denso. Ciò significa che le donne possono beneficiare di un esame completo, accurato e personalizzato, tutto in un unico strumento avanzato.



Come accennato, una delle principali peculiarità di Mammomat Inspiration è la sua capacità di ridurre al minimo la dose di radiazioni a cui le pazienti vengono esposte durante l'esame. Grazie alle tecnologie CARE sviluppate da Siemens Healthineers, la dose di radiazioni può essere ridotta fino al 30% in meno rispetto ai sistemi convenzionali, senza compromettere la qualità delle immagini. Questo significa che puoi sottoporsi all'esame con la massima sicurezza e tranquillità.

Inoltre, Mammomat Inspiration è progettata per garantire il massimo comfort durante l'esame. Le pazienti possono sentirsi a loro agio grazie alla sua funzionalità unica che riduce l'ansia e il disagio associati alla procedura mammografica.



Sottoporsi a una mammografia regolare, soprattutto per le donne in buona salute, può contribuire a salvare vite e garantire una migliore qualità di vita. Per informazioni e prenotare una visita presso la Casa di Cura Morana (C.da Dara n. 744/D, Marsala) si può chiamare il numero 0923 745222.