Medaglia d’oro per il Cabernet Sauvignon Cusora di Caruso & Minini al Concours International des Cabernets

16/06/2023 15:05:00

La cantina Caruso & Minini ha aggiunto un altro prestigioso riconoscimento alla sua collezione di successi enologici. Il Cabernet Sauvignon Cusora ha conquistato la medaglia d'oro al Concours International des Cabernets, affermandosi come uno dei migliori vini di questa categoria a livello internazionale in uno dei più prestigiosi concorsi enologici.



Questo trionfo è il risultato della dedizione di Caruso & Minini nella produzione di vini di qualità superiore, unendo tradizione e innovazione enologica.

Il Cabernet Sauvignon Cusora di Caruso & Minini si distingue per una selezione scrupolosa delle uve, che vengono raccolte a mano garantendo la massima qualità. Il processo di vinificazione prevede una macerazione e fermentazione del diraspato della durata di 15-20 giorni in vinificatori di acciaio inox, mantenendo una temperatura costante di 25°C. Successivamente, il vino sottopone un processo di fermentazione malolattica sempre in acciaio.

Ciò che rende il Cabernet Sauvignon Cusora un vino straordinario è il suo affinamento. Il 50% del vino riposa in barrique di rovere francese da 225 litri per 8 mesi, mentre l'altro 50% si affina in barrique di rovere americano per lo stesso periodo di tempo. Questo delicato processo conferisce al vino una struttura equilibrata e un bouquet aromatico ricco di sfumature. Questo vino si abbina magnificamente con carne arrosto, formaggi stagionati e stufati di carne, offrendo un'esperienza culinaria indimenticabile.

La vittoria del Cabernet Sauvignon Cusora al Concours International des Cabernets conferma l'eccellenza di Caruso & Minini nella produzione di vini di alta qualità. Il concorso, basato su tre pilastri fondamentali, si distingue per la degustazione alla cieca da parte di sommelier, il coinvolgimento dell'Union de la Sommellerie Française (UDSF) e il rigoroso rispetto dei regolamenti supervisionati dal DGCCRF.

La degustazione alla cieca, condotta da giurie composte da tre sommelier, garantisce una valutazione imparziale e oggettiva dei vini. Grazie alla collaborazione con l'Union de la Sommellerie Française (UDSF), un'organizzazione che riunisce esperti sommelier, il concorso gode di una reputazione affidabile nella selezione dei vini. Solo le medaglie ottenute in competizioni enologiche presenti nella lista del DGCCRF possono essere riportate sulle etichette dei vini. E il Concours International des Cabernets è tra queste competizioni, il che conferma la sua autorevolezza e tradizione nel settore.



Che sia una medaglia d'oro o il sorriso di un ospite soddisfatto, Caruso & Minini continua a portare avanti la propria eredità vinicola, mantenendo vivo l'amore per la tradizione e aprendo le porte all'innovazione.