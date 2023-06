A San Vito Lo Capo Peraino non resta a fare il consigliere

16/06/2023 14:50:00

Dopo la batosta elettorale che lo ha visto, uno tra i pochi, Sindaco uscente non riconfermato, Peppe Peraino si dimette dal consiglio comunale di San Vito Lo Capo, dove il seggio gli toccava di diritto. Lo fa una lettera che ha deciso di rendere pubblica. Eccola. Colpisce, verso la fine, l'insolito uso del verbo "traguardare".

La mia decisione nasce da una ponderata riflessione che ha tenuto conto di moltissimi aspetti, per me assolutamente cruciali per poter continuare a fare buona politica che da sempre mi appassiona e che da sempre muove ogni mia singola scelta.

Ho la ferma convinzione che solo un lavoro di squadra, vero e sentito, può portare a grandi obiettivi, è per questo che voglio lasciare il meritato spazio a chi, insieme a me , ha sposato con passione, prima il progetto politico del Movimento Insieme per San Vito di cui è stato uno dei fondatori, se n’è fatto promotore e ne ha rappresentato degnamente principi e valori sin già dal 2013, e successivamente si è impegnato in quest’ultima campagna elettorale nel Gruppo “ Castelluzzo-Macari-San Vito - Peraino Sindaco”

Sono certo che Giuseppe Catanese che mi subentrerà in Consiglio saprà, come e quanto me, rappresentare, con grande senso del dovere e responsabilità, tutti i sanvitesi, perseguendo sempre e in ogni caso il bene comune. Ringrazio di vero cuore i 1055 concittadini che mi hanno accordato la loro fiducia: sapere che in me vedete una persona degna di rappresentarvi mi riempie di orgoglio, Grazie davvero!

Questa fiducia sarà per me faro imprescindibile nell’azione politica che continuerò a fare al fianco dei nostri Consiglieri e del gruppo politico che continuerò a rappresentare e mi spronerà a fare del nostro programma politico-amministrativo la rotta da seguire nell’interesse del nostro meraviglioso territorio.

Esco dalla scena amministrativa ma continuo il mio percorso politico che porterà a scuotere le coscienze dei giovani, dei cittadini onesti e di quelli che condividono il bene comune tenendo saldi i seguenti obiettivi:

salvaguardia del territorio e della costa dalla speculazione edilizia attraverso l’approvazione del PUG ( Piano Urbano Generale ) in conformità al documento preliminare già adottato, del PUDM ( Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo)già valutato positivamente dall’ARTA e adottato in Consiglio Comunale e che inoltre ha avuto la valutazione positiva dal Dipartimento Ambiente e del PRP ( Piano Regolatore del Porto).

Non consentiremo, dai banchi del Consiglio Comunale, dal Movimento politico esistente e dalla società civile che si torni indietro rispetto a quanto già posto in essere dalla mia Amministrazione Comunale.

I pennelli a mare li lasceremo a Capo d’Orlando, a Ostia, ma sicuramente non li faremo arrivare sulla spiaggia di origine organogena di San Vito Lo Capo. Le nostre scogliere dovranno restare integre e non si consentirà ulteriore ingiustificato consumo di suolo.

Il Prof. Cervellati è stato un sognatore, contrastato dai più e oggi riconosciuto come colui che ha reso San Vito quella che è.

Forse io e la mia Amministrazione siamo stati dei sognatori, abbiamo guardato al territorio non per i cinque anni del mandato ma per i prossimi cinquanta anni. L’elettorato ci ha dato torto ma il futuro, se manterremo ferma la barra del timone, spero che ce ne darà merito.

Non mi sono lasciato intimidire dagli attacchi mediatici diretti alla mia persona, dal fango che in maniera scientifica e programmata è stato buttato su di me, sui miei familiari e sui miei più stretti collaboratori e non mi lascerò e non ci lasceremo intimidire neppure nel proseguo della nostra attività politica.

Sig. Sindaco lei solo il tre giugno mattina, con un messaggio privato, mi ha espresso la più piena solidarietà e ha condannato i suoi fans agguerriti “ circa l’aggressione con parole di cattivo gusto indirizzate a Te all’uscita del seggio elettorale”.

Sig. Sindaco Lei rappresenta la massima istituzione locale e per tanto certi messaggi vanno resi pubblicamente, se sinceri.

Grazie a quanti hanno creduto in me e a quanti continueranno a farlo.

Auguro a Lei Sig. Sindaco e a tutta la sua Giunta di traguardare gli interessi del territorio al di là del consenso momentaneo.

Auguro al Consiglio Comunale, organo di controllo e di indirizzo, buon lavoro nell’interesse precipuo del Comune di San Vito Lo Capo e dei suoi cittadini tutti.





La composizione del Consiglio Comunale di San Vito è pertanto la seguente:

Maggioranza:

Rossella Polisano (Presidente del Consiglio Comunale)

Giuseppe Incammisa (vice Presidente del Consiglio Comunale)

Antonio Froiio (capogruppo)

Irene Pizzimenti (vicecapogruppo)

Dario Cardella

Giusi Parrinello

Salvo Ruggirello

Alba La Sala

Minoranza:

Franco Valenza (capogruppo)

Giuseppe Catanese (vicecapogruppo) (subentra al dimissionario Giuseppe Peraino)

Lisa Cracolici

Paola La Sala

Inoltre, il Sindaco ha comunicato la composizione della Giunta che è così composta:

Francesco La Sala (Sindaco)

Assessori:

Giuseppe Catalano (vice Sindaco)

Francesca Vultaggio

Leonardo Maria Sieli

Angelo Bulgarello